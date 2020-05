Los empleos con más riesgo de contagio de coronavirus

La proximidad con las otras personas es una de las formas de determinar el riesgo de contagio de coronavirus en la reapertura de las nuevas actividades.

Con la apertura de nuevas actividades, entre industria, servicios y comercio, uno de los temas a atender como un factor de riesgo de contagio del coronavirus es la proximidad entre las personas que puede demandar a los empleados en la actividad propiamente dicha y también en el uso de transporte público. Un estudio de CIPPEC, hay 5.300.000 trabajadores «expuestos a diferentes niveles de vulnerabilidad económica frente a la pandemia dado que no se encuentran exceptuados ni pueden realizar las tareas desde el hogar, para los cuales hacen falta políticas públicas específicas», indica el estudio.

El trabajo “Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post COVD-19”, elaborado por los economistas Ramiro Albrieu y Megan Ballesty, investigador principal y coordinadora respectivamente del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, indica que de esos 5,3 millones de personas, alrededor de 4 millones no integran los grupos exceptuados y unos 2,2 millones no pueden realizar trabajas desde su casa.

Este estudio indica que este grupo «se trata de un segmento muy vulnerable: pertenece a los deciles más bajos en términos de ingreso, son principalmente informales y sólo de uno de cada diez cuenta con calificaciones profesionales o técnicas».

De los 5,3 millones mencionados, unos 800.000 trabajadores desempeñan tareas de baja proximidad. El trabajo de CIPPEC indica que «se trata de un grupo particularmente vulnerable en términos económicos y sociales: el 90% son mujeres, 60% del grupo asalariado trabaja en la informalidad, y 65% de los que declaran ingresos se agrupa en los primeros tres deciles. En términos de rama de actividad, el 80% trabaja en el segmento de limpieza del servicio doméstico, y poco menos del 10% en ramas no teletrabajables asociadas a la enseñanza».

Las actividades de proximidad mediana son las que requieren una interacción cercana y representan al 30%, unos 3,6 millones de los trabajadores analizados. El 75% son hombres, con una informalidad de casi el 50%. «Gran parte de las ocupaciones son de calificación operativa (80%) y grupo muy pequeño es profesional (2%). Allí prevalecen las actividades de comercio, construcción e industria», advierte CIPPEC.

Finalmente, las actividades de alta proximidad, es decir que requieren un acercamiento de menos de un brazo de distancia o directamente el contacto físico entre las personas, representan casi un millón de trabajadores. Este grupo es el alta vulnerabilidad social, con una informalidad de más de 55%, y el 80% de los ocupados tiene actividades no operativas y no calificadas. El 65% de este grupo son mujeres que trabajan en el servicio doméstico y en el cuidado de personas y servicios de sanidad no calificados. «También tienen un rol importante los servicios personales, las actividades relacionadas con la enseñanza, los servicios de alojamiento y gastronomía y el comercio», indica este paper.

En cuanto al uso del transporte público, el 44% de los trabajadores del servicio doméstico y de servicios esenciales y de salud utilizan el subte, tren, colectivo o combi. En el caso de la construcción, lo utiliza un poco menos que el 30%. «Los problemas de aglomeración en transporte público son propios de las grandes urbes urbanas, y no necesariamente representan un problema de magnitud en las ciudades pequeñas o los pueblos. En el aglomerado del Gran Buenos Aires, que incluye a CABA y los partidos de conurbano bonaerense, el porcentaje de trabajadores que utiliza algún medio de transporte público llega al 51%, mientras que en la región Noroeste apenas supera el 15%», señala el documento.

“La proximidad entre las personas es lo que permite realizar las actividades económicas. Pero también, sin una vacuna para el COVID-19, es lo que acelera la transmisión del virus. Allí radica la tensión entre la cuestión sanitaria y la cuestión de ingresos de los más vulnerables”, advierte Ramiro Albrieu.