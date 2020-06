La producción de calzado tuvo una fuerte caída

Ver Galería La demanda aparente de calzado tuvo una baja del 11,8% en el primer trimestre de 2020.

En el primer trimestre de este año, la producción de calzado cayó un 14,3% en comparación a igual lapso de 2019, mientras que en todo el año pasado el valor agregado bruto de la producción, curtido y terminación de cueros retrocedió 6,7% en comparación a 2018.

«El consumo aparente de calzados para el primer trimestre de 2020 registró un total de 23,4 millones de pares, lo que significó una merma del 11,7% en comparación con igual período de 2019″, indica un informe de IES Consultores.

Entre enero y marzo de 2020, el sector calzado importó por u$s 91,8 millones, es decir, una baja del 11,5% en comparación al mismo período de 2019, mientras que en cantidades bajaron 4,2%, con 5,4 millones de pares.

Las exportaciones de calzados y sus partes tuvieron una fuerte caída de 66,2% en el primer trimestre de este año al pasar de u$s 3 millones a u$s 1 millón. Los calzados de plástico, por su parte, tuvieron una estrepitosa caída del 99,3% al registrar u$s 5 mil.

«El origen de las importaciones de calzado posicionó a Vietnam como el principal proveedor en los primeros tres meses de 2020, con una participación del 28,4% medido en valores (u$s 26,1 millones). Lo siguieron Brasil, con el 28,3% (u$s 26 millones), e Indonesia, que acaparó el 21,2% del total (u$s 19,5 millones). Por otra parte, Uruguay lideró el ranking de exportaciones con el 61,4% del total, tras haber ocupado el cuarto lugar durante el año anterior», advierte el informe..

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, “hacia adelante, el sector de calzado enfrenta un contexto complejo. El consumo interno de estos productos continuará resentido al menos hasta que la economía pueda recuperarse de los efectos de la pandemia y con ella el salario familiar”.