“Las marcas internacionales van a seguir apostando por el mercado argentino, con nuevas aperturas y desembarcos”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Diamante: El 2025 fue un año de grandes desafíos y de mucho orden. Hubo diversos reacomodamientos económicos en la industria, lo que impactó directamente en la comunicación y activaciones. Esto llevó a trabajar con propuestas más austeras, pero también con mucha más creatividad, priorizando el mensaje, la estrategia y la capacidad de generar impacto real. Hoy la comunicación no pasa por hacer más, sino por pensar mejor cada acción.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Diamante: En Grupo Mass acompañamos grandes hitos vinculados al desembarco de marcas internacionales que apostaron al mercado local y activaron de manera fuerte para competir en la industria ya consolidada. Casos como la llegada de marcas chinas de autos (Changan, JMC y MG), junto con aperturas relevantes como Sandro y Adolfo Domínguez, marcaron un año donde la comunicación fue clave para construir posicionamiento desde el primer día.

En ese mismo sentido, el cruce entre marcas, cultura y arte tuvo un rol destacado. Fue un muy buen año para el sector artístico, con acciones vinculadas a arteBA, que volvió a consolidarse como una plataforma relevante.

En general, el gran hito del año fue el cobranding, la consolidación de las colaboraciones entre marcas como recurso central de comunicación. Asociaciones como Johnny Walker con El Eternauta, Starbucks con Barbie, Jazmín Chebar junto a Edgardo Giménez, y Edición Privée con el tenis demostraron que las alianzas bien pensadas generan impacto, conversación y posicionamiento real.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Diamante: El principal aprendizaje fue entender que la creatividad supera cualquier contexto de austeridad. En un escenario de incertidumbre y con un marco socioeconómico desafiante, la comunicación se volvió una herramienta central para las marcas.

Aún con presupuestos ajustados, ninguno de nuestros clientes se quedó en silencio, todos siguieron comunicando, sosteniendo presencia y vínculo con sus audiencias. Eso puso a la creatividad en el centro y elevó el rol de la comunicación de las marcas, que pasó a ser más estratégica, más pensada y más creativa.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Diamante: El principal desafío tiene que ver con el cambio en las formas de consumo y con las nuevas generaciones. Hoy ya no alcanza con lanzar un producto y dar por hecho que el mensaje está instalado. Las marcas necesitan entender los nuevos hábitos de los consumidores, nuevas demandas y audiencias más fragmentadas. Eso obliga a trabajar estrategias de comunicación más segmentadas, más precisas y pensadas a largo plazo, donde el contenido, el timing y los canales sean tan importantes como el lanzamiento en sí.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Diamante: Vemos una oportunidad clara en el crecimiento internacional. Las marcas internacionales van a seguir apostando al mercado argentino, con nuevas aperturas y desembarcos en distintos segmentos, desde consumo masivo hasta el lujo. Ese movimiento va a dinamizar la actividad y va a exigir estrategias de comunicación sólidas para acompañar la llegada, el posicionamiento y la construcción de marca en un contexto cada vez más competitivo.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Diamante: De cara a 2026, uno de los focos va a estar puesto en Uruguay. Es un mercado que históricamente se concentraba en diciembre y enero, pero en los últimos años notamos que empezó a mantenerse activo durante todo el año y nosotros queremos acompañar eso estando presentes de manera sostenida y no solo en momentos puntuales.

En cuanto a proyectos, seguiremos potenciando el capital humano, manteniendo como siempre una escucha activa. Estamos atentos a las tendencias y a las herramientas que se van sumando a la comunicación, así como a las demandas del sector, en un proceso constante de aggiornamiento. Ese trabajo nos permite cerrar el año con claridad, sabiendo qué nos espera de cara a 2026 en términos de hábitos de consumo, nuevas demandas y públicos a los que hoy se les empieza a prestar más atención.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Diamante: Convertir la visión en acción, generando conexiones a partir de insights reales, nos permite construir una comunicación fuerte con diferentes voces.