“Un año de transformación para el financiamiento del agro argentino”

En el agro, un sector que demanda capital año tras año para llevar adelante su actividad productiva, el 2025 representó una etapa de redefiniciones en las condiciones de financiamiento. Bajo un contexto de transición económica, correcciones en las principales variables macro y tasas positivas, llevaron al productor a un cambio en su toma de decisiones marcado por una mayor búsqueda de eficiencia. En este marco, las soluciones financieras diseñadas para la dinámica real del campo resultan clave para planificar, producir y competir.

Sin ir más lejos, a mitad de año presentamos el Informe Nera 2025, que aportó datos clave para comprender la dinámica del financiamiento en el sector basándose en las transacciones de más de 6.000 productores en la plataforma. El informe retrata que entre el 70% y el 80% de las inversiones del productor dependen del financiamiento. El documento también evidencia un cambio de paradigma en las preferencias del productor : este año más del 80% de los créditos fueron en dólares. Estos datos ayudaron a poner en agenda la magnitud del desafío y la necesidad de seguir desarrollando herramientas alineadas a la realidad productiva.

En este escenario, Nera consolidó su posicionamiento como una plataforma estratégica para el financiamiento del agro argentino y dio un paso más al afirmarse como un ecosistema abierto, integrando productores, proveedores de insumos, entidades financieras y tecnología en una misma experiencia. A lo largo de 2025, la plataforma registró un crecimiento en volumen de financiación y en cantidad de operaciones. Más de 6.000 productores y 2.400 proveedores operaron a través de Nera, con un total financiado que superó los USD 1.100 millones. Este crecimiento también se refleja en los créditos garantizados: durante 2025 contratos de granos por más de 500.000 toneladas se utilizaron como garantía, lo que representa un incremento del 70% en la originación de negocios apalancados como instrumentos financieros.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

La incorporación de Santander como inversor estratégico fue uno de los hitos más relevantes del año. No solo amplió las opciones para el productor y la escala de las operaciones, sino que consolidó a Nera como un nuevo estándar de financiamiento en el agro, validando un modelo que combina banca, tecnología y conocimiento sectorial para dar respuestas más ágiles y eficientes.

Durante este período también se profundizó el trabajo con consignatarias de hacienda, proveedores de insumos, fabricantes de maquinaria, incorporando soluciones digitales orientadas a optimizar sus ventas y mejorar la experiencia de financiamiento. Soluciones como el evaluador crediticio, simulador de créditos y herramientas de data y segmentación online permitieron acompañar sus estrategias comerciales, mejorar la conversión de sus ventas y aportar mayor previsibilidad a toda la cadena. Todo esto impulsado por la incorporación de inteligencia artificial en procesos clave y flujos de la experiencia que ayudaron a potenciar la eficiencia operativa y la personalización en la plataforma.

Una gran novedad para el sector es el lanzamiento de Crédito Grano Disponible, un nuevo producto financiero que permite transformar el grano almacenado en silobolsa en una garantía digital, facilitando el acceso a liquidez sin necesidad de desprenderse de la mercadería. Esta solución es un ejemplo que pone de manifiesto cómo la innovación financiera puede ayudar al productor a transformar sus activos físicos en financieros y optimizar su rentabilidad.

Creemos que el financiamiento no es un complemento, sino uno de los motores centrales del desarrollo productivo. La articulación entre el sistema financiero y el sector real, el uso inteligente de la tecnología y el conocimiento profundo del productor son condiciones indispensables para desplegar todo el potencial que tiene el agro en nuestro país.

De cara a 2026, vemos la consolidación de un escenario macroeconómico más estabilizado y reglas de juego que permiten al productor pensar en una mayor inversión en el lote con mejores packs tecnológicos, maquinarias que permitan desplegar el potencial exportador de nuestro país.

Desde Nera vamos a seguir generando nuevos productos financieros, digitalizando más activos físicos para usar en créditos como las vacas de tambo o novillos de engorde y ampliando la mirada del financiamiento más allá de lo bancario, como el mercado de capitales por ejemplo. Porque estamos convencidos que con tecnología podemos motorizar los negocios de toda la cadena y hacer que el financiamiento fluya allí donde la producción necesita.