Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

de La Torre: El 2025 fue un año bisagra para el ecosistema de pagos en Argentina. No solo por la aceleración tecnológica, sino porque terminó de consolidarse un cambio más profundo: los comercios dejaron de pensar el pago como un momento aislado y empezaron a demandar soluciones que integren operación, gestión, experiencia del cliente y continuidad del negocio, tanto en el mundo físico como en el digital.

Ese cambio se dio en un contexto desafiante. La volatilidad macroeconómica, la presión sobre los márgenes y un consumidor cada vez más exigente obligaron a tomar decisiones con foco, eficiencia y velocidad. Al mismo tiempo, se abrieron oportunidades claras para quienes pudimos acompañar a los comercios con tecnología confiable, escalable y orientada a generar valor real. En Fiserv entendimos que procesar una transacción, por sí solo, ya no alcanza. Hoy es un commodity. La diferencia está en todo lo que sucede alrededor de ese momento.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

de La Torre: En ese escenario, Clover se consolidó como uno de los pilares de esta transformación. Desde su concepción, la plataforma fue pensada como un ecosistema abierto, que combina hardware robusto con software inteligente y un marketplace desarrollado junto a terceros. Actualmente, más de 80 desarrolladores ya crean soluciones sobre Clover en Argentina, ampliando sus capacidades y adaptándola a las necesidades concretas de sectores como gastronomía, retail, servicios y comercios independientes. Esta lógica colaborativa potenció la innovación desde el propio ecosistema emprendedor y permitió que el dispositivo se integre de manera natural a la operación diaria de miles de negocios.

La llegada de nuevos modelos como Clover Pocket, Clover Kiosk y Clover Station Duo reflejó una inversión sostenida en innovación y en arquitecturas capaces de adaptarse a distintos tamaños de comercio, rubros y dinámicas operativas. Esta estrategia se apoya, además, en la posibilidad de escalar el ecosistema Clover a nivel regional, generando sinergias y acelerando el desarrollo de nuevas funcionalidades.

En paralelo, continuamos fortaleciendo nuestra propuesta para grandes retailers y cadenas, con equipamiento preparado para entornos exigentes donde la continuidad operativa es crítica. Y avanzamos con decisión en ecommerce y omnicanalidad, integrando pagos online, seguridad, conciliación y gestión bajo una misma lógica. Hoy el consumidor no distingue entre canales, y las soluciones tampoco deberían hacerlo.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

de La Torre: Uno de los aprendizajes más claros del año fue que la innovación no pasa solo por sumar medios de pago, sino por reducir fricciones y simplificar la operación. El crecimiento del QR interoperable y la adopción sostenida de pagos sin contacto confirmaron que la experiencia es tan determinante como la tecnología. También quedó claro que la inclusión debe ser parte del diseño: integrar accesibilidad, nuevas audiencias y distintos niveles de digitalización no es un diferencial, es una responsabilidad.

En esa misma línea, 2025 marcó avances relevantes en alternativas que hasta hace poco parecían lejanas. La integración de pagos con criptomonedas en Argentina es un ejemplo concreto. Permitir que los consumidores paguen desde sus wallets cripto, mientras los comercios reciben acreditación en pesos y sin exposición a la volatilidad, abre nuevas oportunidades de negocio y conecta al comercio tradicional con comunidades digitales en expansión.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

de La Torre: De cara a 2026, uno de los focos estratégicos será profundizar este modelo abierto. El crecimiento del ecosistema de desarrolladores será clave para acompañar la diversidad del comercio argentino, habilitar nuevas fuentes de ingresos y acelerar la adopción de servicios de valor agregado como finanzas embebidas, pagos digitales avanzados y nuevas experiencias de cobro. En ese camino, Clover seguirá funcionando como una plataforma sobre la cual otros pueden construir, innovar y escalar, más allá del dispositivo.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

de La Torre: Nuestro foco para el próximo año está claro: seguir invirtiendo en plataformas integrales, abiertas y adaptables, alineadas con la evolución real de los comercios. Porque cuando operar, cobrar y crecer forman parte de una misma experiencia, el pago deja de ser un costo y se transforma en una palanca estratégica.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

de La Torre: Si tuviera que resumir la estrategia de Fiserv para 2026 en una palabra, sería integración. Integrar tecnología, canales, servicios y experiencias para construir un ecosistema de pagos más eficiente, flexible para las diferentes necesidades de nuestros clientes, más seguro y preparado para lo que viene.