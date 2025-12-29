2025 fue un año de transformación profunda para nuestro sector. La industria de las telecomunicaciones se está moviendo a una velocidad inédita: el tráfico crece de manera exponencial, la inteligencia artificial acelera cada interacción y aparecen competidores globales que antes no estaban en el radar. En ese contexto, el desafío fue evolucionar rápido, seguir profundizando el foco en el cliente y transformar nuestro modelo hacia un ecosistema cada vez más completo y personalizado.

En Personal, ese camino se tradujo en algo concreto: integración. Integramos nuestro ecosistema de conectividad, entretenimiento, soluciones digitales, experiencia de cliente y, sobre todo, en valor percibido. Mientras el mercado cambió, nosotros cambiamos con él —y muchas veces estuvimos paso más adelante.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

En entretenimiento, por ejemplo, logramos algo inédito en la región: Flow volvió a ganar clientes, producto de dos movimientos clave: mejorar la experiencia y apostar fuerte al contenido. Lanzamos Flow Plus, una propuesta que integra televisión, contenido propio y OTT en un mismo lugar, con la flexibilidad que el cliente venía pidiendo: un precio fijo y la posibilidad de rotar plataformas en un clic. Y funcionó. Crecieron el NPS, la captación y el tiempo de uso. A eso se sumó el éxito de nuestras apuestas locales, como Vidas Negras y Yiya, y la transmisión en vivo de recitales, contenidos que demuestra que cuando se combina identidad, autenticidad y calidad, el engagement explota.

El ecosistema siguió expandiéndose más allá del entretenimiento. Personal Pay, nuestra billetera virtual, tuvo un año de fuerte crecimiento, consolidando beneficios dentro del mismo ecosistema y aumentando principalidad. Avanzamos con Personal Smartphone, combinando dispositivos, sensores e inteligencia artificial para abrir un nuevo espacio de valor ligado al monitoreo del hogar, donde ya superamos los 50.000 clientes. Y mientras tanto, Personal Tienda se fortaleció diversificando categorías y productos dentro del catálogo, frente a un contexto complejo para la venta formal de dispositivos.

También dimos un paso enorme en el segmento corporativo. Personal Tech creció apalancado en soluciones digitales —cloud, ciberseguridad, IoT, productividad— que ya no son complementos, sino motores reales de transformación para empresas y gobiernos. Nuestro B2B es mucho más que conectividad: es acompañamiento, integración y servicio end-to-end.

Y mientras todo esto pasaba, aceleramos algo que para nosotros es estructural: la calidad de red. Continuamos expandiendo fibra óptica al hogar, migramos clientes a nuevas tecnologías, seguimos encendiendo 5G donde ya hay dispositivos preparados y reforzamos infraestructura para sostener el crecimiento exponencial del tráfico. En un mercado donde la inversión es cada vez más intensiva y la competencia se amplifica —incluyendo a nuevos jugadores satelitales— haber sostenido esta estrategia es uno de los hitos centrales del año. Invertimos fuerte para llegar hasta acá: más de 7.000 millones de dólares desde 2018 a la fecha. Esta inversión logró sus frutos y hoy nos encontramos fortalecidos y listos para lo que se viene.

Pero si hay algo que resume 2025 no es un producto o una tecnología: es la decisión estratégica de integrar todo el ecosistema bajo una única marca, Personal. Dimos un paso enorme simplificando la arquitectura marcaria, unificando lo que somos y lo que ofrecemos detrás de un mismo concepto. Porque si queremos construir experiencias personalizadas, coherentes y simples, la marca también tiene que serlo. Personal es conexión, sí, pero también es identidad, cercanía, servicio y diferenciación.

¿Qué aprendimos? Que el futuro no está en sumar cosas, sino en conectarlas. Que no se trata de lanzar productos, sino de resolver necesidades. Que la experiencia del cliente es el negocio. Y que cuando escuchamos más, crecemos mejor.

¿Qué viene en 2026?

Primero, un desafío enorme: seguir ampliando la infraestructura de conectividad en un contexto de alta presión de inversión, ARPUs estables y nuevos competidores internacionales. Argentina demanda más red, más capacidad y más velocidad, y vamos a seguir ahí, invirtiendo, expandiendo fibra, apagando cobre para migrar a tecnologías superadoras, encendiendo 5G y desarrollando nuevas tecnologías para hogares conectados.

Segundo, una oportunidad clara: más personalización. Vamos a profundizar el uso de inteligencia artificial en todas las capas del negocio, desde el marketing hasta la operación y la atención, con un objetivo muy concreto: experiencias únicas, relevantes y en tiempo real. El foco estará en mejorar aún más el NPS en todos los momentos de relación con los clientes, y en lograr crecimiento sostenido en cada cartera.

Tercero, inversiones estratégicas en expansión de ecosistemas: entretenimiento, pagos, IoT, tienda, cloud y ciberseguridad. Y en el segmento corporativo, una apuesta fuerte para que Personal Tech siga creciendo como habilitador de productividad, eficiencia y digitalización para empresas y gobiernos.

En síntesis: infraestructura, personalización, ecosistema y clientes. Si el 2025 fue el año para ordenar, integrar y acelerar, el 2026 será el año para escalar, aprovechando nuestras capacidades, que nos dan una ventaja competitiva percibida por nuestros clientes.

¿La palabra clave?

Personalización. Porque no queremos que los clientes se adapten a nosotros, sino adaptarnos nosotros a ellos.