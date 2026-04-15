Trazabilidad y autogestión, la eficiencia en salud es posible

En el actual escenario de la salud en Argentina, la transparencia ha dejado de ser un atributo ético para transformarse en un activo operativo estratégico. Ante un mercado que exige certezas financieras y respuestas inmediatas, la solvencia de una organización sanitaria ya no se mide únicamente por su capacidad prestacional, sino por su aptitud para monitorear procesos en tiempo real y ofrecer una trazabilidad absoluta. La gestión moderna propone, así, un cambio de paradigma: la evolución de la administración pasiva de recursos hacia una ingeniería de datos aplicada al bienestar.

Para que este modelo de gestión sea sostenible, el gerenciamiento debe apoyarse en una arquitectura de tres pilares tecnológicos y operativos: la automatización de procesos, el monitoreo preventivo y la transparencia de la información. Este enfoque sistémico permite abordar uno de los desafíos más críticos del sector: la identificación de áreas de mejora operativa y la corrección de desvíos en el flujo de recursos que históricamente han limitado la capacidad de inversión del sistema. La implementación de tableros de control de alta precisión permite detectar estas oportunidades de optimización antes de que se traduzcan en desajustes financieros, logrando una mayor robustez técnica en auditorías y fiscalización.

Por otro lado, la digitalización y la autogestión no deben entenderse meramente como una mejora en la comodidad del usuario, sino como herramientas de eficiencia que impactan directamente en la estructura de costos. Al reducir la asimetría informativa y automatizar consultas mediante canales virtuales, se logra disminuir drásticamente la fricción administrativa de los canales tradicionales. Un sistema de salud moderno es aquel que permite al socio gestionar sus necesidades de forma autónoma, transformando una relación tradicionalmente burocrática en un vínculo de confianza basado en la inmediatez y el acceso a la información clara.

Finalmente, la integración vertical y la capacidad de respuesta física completan este ecosistema de eficiencia. La trazabilidad en las autorizaciones y el despliegue de recursos propios en áreas sensibles —como emergencias o programas de prevención móvil— permiten mitigar riesgos y reducir costos futuros mediante la detección temprana. En última instancia, la tecnología actúa como el garante de la humanización del sistema: cuando la ingeniería de procesos funciona con precisión y transparencia, se liberan los recursos necesarios para fortalecer lo verdaderamente esencial: la excelencia médica y el acompañamiento humano.

*Presidente de Grupo ROISA. Bajo su conducción, DoctoRed opera como la compañía prestacional de salud del ecosistema, centrada en la calidad médica y la sustentabilidad.