“El mercado argentino tiene un gran potencial de desarrollo si se maneja de manera adecuada por todos los actores responsables”

Fortuna: ¿Cómo describirías el 2025 para tu sector?

Iglesias: El 2025 fue un año de crecimiento tanto para la industria del iGaming como para Betano. Argentina y Sudamérica, en general, se posicionan como una de las regiones de mayor crecimiento para nuestro sector a nivel global. Después de todo, este es un país y un continente profundamente apasionado por el deporte y el fútbol en particular. Todas las actividades relacionadas con él, como las apuestas, despiertan un interés significativo.

En cuanto a desafíos, en general el sistema legal en Argentina, caracterizado por una regulación provincial descentralizada, ciertamente representa un desafío. Sin embargo, Kaizen Gaming, como operador multinacional de referencia, cuenta con amplia experiencia en mercados altamente regulados. Hoy contamos con licencias en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la Provincia de Buenos Aires y Mendoza; y Betano ya es considerado uno de los líderes del mercado tras apenas un año y medio de operaciones en el país.

Otro desafío central es el juego ilegal. El mercado no regulado es el principal problema de nuestra industria, no solo en Argentina sino a nivel global. Su eliminación o al menos reducción, es de vital importancia, ya que fomenta conductas de juego problemático, puede representar una amenaza a la integridad del deporte y no contribuye a los ingresos públicos.

En contraste, los operadores con licencia, además de obviamente contribuir al desarrollo sostenible de la economía a través de impuestos, desarrollamos e implementamos continuamente herramientas para promover el juego responsable y asegurar que no existe acceso de menores en nuestras plataformas, supervisadas continuamente en colaboración con las autoridades.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos o logros que la compañía destacaría este año?

Iglesias: Me gustaría empezar por nuestra gente. En 2025 fortalecimos significativamente nuestra organización ampliando el equipo de Kaizen Gaming, que hoy cuenta con más de 80 personas en Argentina. Incorporamos talento local de primer nivel y obtuvimos la certificación Great Place to Work (GPTW) para nuestra oficina local.

En cuanto al negocio, consolidamos nuestra posición como uno de los líderes del mercado. Sin duda, un hito principal fue el inicio de nuestra alianza estratégica a largo plazo con River Plate, que nos conecta con uno de los clubes más icónicos del fútbol mundial y una de las mayores bases de fanáticos. Además, sumamos a Darío Barassi como embajador de marca, una de las figuras más carismáticas del panorama de medios actual. Para Betano, el juego responsable y la responsabilidad social son dos campos de suma trascendencia. Nuestra campaña de juego responsable, que transformó a Sebastián “Loco” Abreu en “El Responsable”, fue un gran éxito en toda Sudamérica.

Hacia finales de año, pusimos en marcha una serie de iniciativas de responsabilidad social y donaciones a FADeC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos), proporcionando equipamiento esencial que beneficiará a más de 900 personas de 30 clubes en todo el país, promoviendo una sociedad más inclusiva a través del deporte.

Fortuna: ¿Qué aprendizajes o insights clave dejaron los desafíos enfrentados este año?

Iglesias: Siempre hemos sabido que el juego responsable no es solo una obligación regulatoria, sino la base indispensable para un crecimiento sostenible y una ventaja competitiva no negociable para Betano. En 2025, el debate en torno a la protección del consumidor y los controles publicitarios fue especialmente intenso. El gran desafío radica en educar a los usuarios sobre la importancia de establecer límites en su juego y en cambiar la percepción pública de que la publicidad de juegos de azar es intrínsecamente negativa. En ese sentido, creemos que nuestra campaña “No te hagas el Loco”, protagonizada por Sebastián Abreu, fue clave. Fue una iniciativa de gran alcance que demostró que una marca de juegos online puede comunicar poniendo la responsabilidad en primer lugar, educando a la audiencia de una manera genuina, atractiva y divertida sobre cómo mantener su juego bajo control. Seguimos comprometidos con la búsqueda de nuevas formas de promover el juego responsable para todos nuestros jugadores.

Fortuna: De cara a 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que ves para el negocio en el contexto local?

Iglesias: Una prioridad absoluta será la adquisición de talento. Argentina presenta una gran cantidad de profesionales altamente calificados y, al ser esta una industria relativamente joven, tenemos la oportunidad de ser creativos e innovadores en la forma en que atraemos, nutrimos y desarrollamos el talento local para liderar nuestras operaciones regionales.

Desde el punto de vista del negocio, 2026 será un año clave para nuestra industria. La Copa Mundial de la FIFA siempre actúa como un catalizador masivo de crecimiento, pero también intensifica la competencia. Será fundamental estar preparados para brindar una experiencia impecable a nuestros clientes y asegurar que nuestra marca se destaque frente a una competencia feroz. Asimismo, la lucha contra el mercado ilegal seguirá siendo uno de los mayores desafíos del sector.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado considerás prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Iglesias: Nuestro crecimiento en Argentina y en Sudamérica en general seguirá siendo una prioridad estratégica. Actualmente somos considerados líderes de mercado u operadores de referencia en la mayor parte de Sudamérica, países aparte de Argentina, como Brasil, Perú, y continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en estos mercados. Creemos que el mercado argentino tiene un gran potencial de desarrollo si se maneja de manera adecuada por todos los actores responsables, operadores, reguladores y la sociedad en general.

Además, seguiremos expandiéndonos: Kaizen Gaming opera hoy en 20 mercados en todo el mundo y, sin duda, se sumarán nuevos durante 2026. Uno de los diferenciales de la compañía ha sido siempre su enfoque en la experiencia del cliente. Los avances tecnológicos, especialmente en IA, son vertiginosos y seguiremos impulsando ese frente con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la experiencia de juego más atractiva y responsable. Somos, ante todo, una empresa de tecnología y contar con nuestra propia plataforma propietaria ha sido una de las claves de nuestro éxito. Por lo tanto, buscamos innovar constantemente y encontrar nuevas formas de conectarnos con nuestros usuarios.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones más importantes previstos para 2026?

Iglesias: Argentina ha sido un gran caso de éxito para nuestra compañía, no solo por los resultados obtenidos, sino también por el alto calibre de su gente. Como próximo paso, seguiremos haciendo crecer nuestro equipo y tomando iniciativas para mejorar aún más como lugar de trabajo. El apoyo de Betano a la escena deportiva argentina continuará siendo un motor clave. En cada mercado donde operamos, nos interesa profundamente la prosperidad del deporte. Queremos retribuir a la comunidad deportiva que nos ha acogido y, simultáneamente, sabemos que el crecimiento del deporte favorece nuestros intereses como negocio. Es una relación en la que todos ganan. Además, buscamos profundizar nuestro impacto positivo como empresa socialmente responsable. Nuestro apoyo a FADeC este año fue una clara señal de ese compromiso y, próximamente, podremos anunciar nuevos proyectos que contribuirán a la sociedad argentina.

Fortuna: En una sola frase: ¿cuál será la palabra clave o concepto que guiará la estrategia de la compañía el próximo año?

Iglesias: Kaizen significa mejora continua; este es el valor que siempre nos impulsa. Y que nos ayudará a consolidar nuestro liderazgo en el mercado argentino en 2026.