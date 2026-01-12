"Se pueden profundizar los casos de uso reales de cripto en pagos cotidianos, servicios públicos, turismo y transacciones transfronterizas"

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Ondarra: Fue un año muy positivo para la industria cripto, con fuerte crecimiento y mayor adopción tanto a nivel global como en la región. Las criptomonedas se integraron cada vez más a la vida cotidiana —pagos, consumos frecuentes y transacciones en comercios— y dejaron de ser un fenómeno de nicho. También se consolidó una mayor claridad regulatoria en los principales mercados del mundo, lo que dio previsibilidad y aceleró la expansión del sector.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Ondarra: Sumamos funcionalidades clave como el pago con QR en cualquier comercio del país, la posibilidad de depositar dólares en el exterior y habilitamos los pagos con Pix para argentinos que viajen a Brasil, ampliando así el uso cotidiano y transfronterizo de las criptomonedas. Obtuvimos nuevas licencias regulatorias, fortalecimos nuestra presencia global y continuamos creciendo en usuarios. Además, anunciamos alianzas estratégicas con BlackRock y Franklin Templeton, un paso decisivo en la incorporación de grandes gestores institucionales al universo cripto.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Ondarra: Que la adopción crece cuando las soluciones son simples, seguras y útiles en la vida real. Que la claridad regulatoria impulsa la confianza y habilita más innovación. Y que la colaboración entre industria, reguladores y actores institucionales es clave para seguir expandiendo el ecosistema de una manera segura y sostenible.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Ondarra: El principal desafío será sostener el crecimiento de la adopción en un entorno que puede seguir mostrando volatilidad macroeconómica y regulatoria. También será clave seguir generando confianza y educación para que más personas vean los beneficios que integrar el uso de cripto puede traer a su vida cotidiana, más allá de los movimientos de mercado.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Ondarra: Vemos una gran oportunidad en profundizar los casos de uso reales: pagos cotidianos, servicios públicos, turismo y transacciones transfronterizas. La alianza con la Ciudad de Buenos Aires abre un camino concreto para expandir el uso de cripto en impuestos, actividades culturales y educación financiera, y ese será un foco prioritario en nuestro camino hacia el mainstream..

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Ondarra: En 2026 seguiremos ampliando nuestra infraestructura de pagos, integrando nuevas alianzas y soluciones que faciliten el uso diario de cripto, tanto a nivel local como internacional. Seguiremos impulsando nuestros proyectos educativos vinculados a tecnología blockchain y continuaremos fortaleciendo herramientas que permitan operar con mayor simplicidad y seguridad.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Ondarra: Viví en cripto