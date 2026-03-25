La salud en Argentina en mira de una transformación cultural

La inteligencia artificial y el diagnóstico predictivo se están incorporando cada vez más en los diferentes servicios asistenciales de la salud en Argentina, por lo que, año a año, empezaremos a medir su verdadero impacto humano. Porque, más allá de la tecnología, el gran desafío del sector salud hoy no es técnico: es cultural y estructural.

La prioridad que enfrentamos es clara: convertir la innovación en resultados clínicos concretos, ampliando el acceso y garantizando la productividad y sostenibilidad del sistema de salud. Sin embargo, debemos ser realistas, el mercado de salud en Argentina aún no está plenamente preparado para satisfacer todas las demandas del sistema. El verdadero avance no vendrá solo de nuevas máquinas, sino de cómo abordamos los desafíos operativos que hoy limitan nuestra capacidad de respuesta y de cómo cerramos la brecha de formación profesional. Herramientas como la simulación virtual ya redefinen el futuro, pero su éxito depende de un ecosistema que aún debe fortalecer sus cimientos.

A nivel general, estamos en un momento de ordenamiento. En un contexto económico desafiante, aparecieron señales de recuperación en la demanda de servicios de vanguardia, pero este camino es inequívoco: para que los beneficios lleguen al paciente, debemos resolver cuellos de botella críticos. Debemos enfocarnos en desafíos clave como el financiamiento a largo plazo, la escasez de talento médico y la interoperabilidad del sistema sanitario. Sin embargo, hay un punto crítico que no puede esperar: la disponibilidad de repuestos y componentes esenciales. Como industria tenemos la responsabilidad de garantizar tiempos de respuesta que permitan a nuestros clientes disponer de la operación de los servicios, con el menor impacto financiero posible. Es nuestro compromiso trabajar para simplificar procesos logísticos que hoy generan fricciones, asegurando que la burocracia no vaya en detrimento de la seguridad del paciente ni de la continuidad de la innovación e inversión.

Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo capítulo. La respuesta positiva frente a la reactivación no es casual, pero la solidez financiera es solo el punto de partida. El objetivo es elevar el estándar de atención en un sistema que todavía presenta asimetrías estructurales. La evolución en segmentos como imágenes, radioterapia y diagnóstico de laboratorio es un termómetro de un sector que busca sofisticarse, pero la incorporación de tecnología no es suficiente si no se acompaña de procesos más ágiles y una infraestructura logística que soporte la alta complejidad en todo el territorio.

La tecnología y los procesos son sólo una parte de la ecuación. La verdadera ventaja competitiva está en las personas. En un sector donde el conocimiento es crítico y los recursos son finitos, consolidar una cultura basada en la confianza y la colaboración no es un gesto simbólico, sino una decisión estratégica. Crear entornos que fomenten el desarrollo del talento y la co-creación entre el sector público y privado es lo que permitirá que cada avance tecnológico supere los obstáculos actuales y se traduzca, efectivamente, en una atención médica de mayor calidad y acceso para todos los argentinos.

*Director General de Siemens Healthineers Argentina