Gestión del crédito y pagos: cómo lo encaran las distintas generaciones de argentinos

El consumidor argentino dejó de ser un usuario pasivo y se convirtió en un estratega de precisión que no solo utiliza servicios financieros, sino que los ejecuta dentro de un plan táctico diario. En un entorno dinámico donde el dinero ya no es un estático reservorio de valor sino una variable de flujo, el comportamiento frente a los compromisos crediticios varía según la edad, las prioridades familiares y el grado de adopción tecnológica.

Equifax, compañía global de datos, analítica y tecnología, elaboró un análisis detallado a partir de datos recolectados en junio de 2026. El análisis abarca a la población argentina entre 18 y 85 años que tiene al menos un producto crediticio. Hoy, el consumidor promedio, y en especial el público joven, realiza operaciones que antes eran exclusivas de un trader. Calcula instintivamente el costo de oportunidad entre el consumo inmediato, la tasa de rendimiento diario y el vencimiento de sus obligaciones.

Existe un ritual muy marcado estructurado bajo la secuencia cobro, distribución y optimización, que se ejecuta en las primeras horas de cada ciclo de ingreso como un acto de defensa y ataque. El dinero se encauza estratégicamente, fragmentando el capital por objetivos de rendimiento específicos para cumplir con los compromisos financieros.

Este nivel de sofisticación e hiperinformación selectiva impacta directamente en los índices de regularidad de pago de cada segmento demográfico

Detalle de Cumplimiento de Pago por Segmento Generacional

Generación Silenciosa (nacidos entre 1928 y 1945) — 92.2% de cumplimiento de pago: Constituyen el grupo con las historias de crédito más extensas y consolidadas. Siendo la generación viva más longeva, mantienen una fuerte preferencia por el pago en efectivo y utilizan el financiamiento de forma muy selectiva, liderando la tabla de cumplimiento.

Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) — 86.60% de cumplimiento: Con una perspectiva de vida donde el trabajo formal representa una forma de ser estable y de largo plazo, muestran un comportamiento financiero muy ordenado. Su uso del crédito es selectivo y demuestran un alto compromiso con sus obligaciones de pago.

Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) — 79.48% de cumplimiento de pago: Este grupo fue testigo directo del nacimiento de Internet y las transformaciones tecnológicas. Actualmente, equilibran su energía entre el trabajo, el ocio y fuertes responsabilidades familiares, balanceando la crianza de hijos con el soporte a parientes mayores. Si bien su comportamiento es mayormente responsable respecto a sus obligaciones de pago, la presión de estos compromisos cruzados hace que su nivel de cumplimiento sea levemente inferior al de sus predecesores.

Millennials (nacidos entre 1981 y 1996) — 71.64% de cumplimiento de pago: Creativos, multitarea y totalmente adaptados al entorno digital. Representan un segmento de transición que vivió la expansión de servicios financieros simplificados. Sin embargo, el rápido acceso al crédito no siempre vino acompañado de suficiente educación financiera, lo que se traduce en un índice de cumplimiento más moderado.

Centennials (nacidos entre 1995 y 2009) — 68.84% de cumplimiento de pago: Nativos digitales, pragmáticos y autodidactas, que consumen volúmenes masivos de información en pantallas. Al encontrarse en las etapas iniciales de su vida laboral, canalizan el crédito principalmente hacia el consumo inmediato. Sus tasas de desvío no responden a grandes deudas estructurales, sino a pequeños incumplimientos y olvidos de bajo monto que, igualmente, generan un impacto en su historial crediticio.

“Los datos evidencian que, a medida que el acceso a las líneas de financiamiento se expande a través de la tecnología, se vuelve imperativo fomentar hábitos financieros saludables. Acompañar la evolución del mercado con una sólida educación financiera es clave para apoyar la toma de decisiones informadas y sostenibles en el tiempo”, señala Martina González, Directora de Marketing de Equifax para Latinoamérica.