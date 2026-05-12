Hot Sale 2026: las primeras horas mostraron una fuerte reactivación impulsada por cuotas

El Hot Sale 2026 arrancó con señales positivas para el comercio electrónico y ya muestra un repunte en el consumo impulsado por promociones agresivas, cuotas largas y beneficios asociados al ecosistema bancario. En las primeras horas del evento, los marketplaces operados por avenida+ registraron un crecimiento del 12% en facturación y del 15% en unidades vendidas respecto de la edición 2025.

El evento se perfila como uno de los momentos comerciales más relevantes del año para un consumidor que todavía se mueve con cautela, pero que vuelve a reaccionar frente a propuestas de financiación, descuentos y ahorro. Con un comprador cada vez más racional, que compara precios, espera promociones y prioriza cuotas, el e-commerce apuesta a transformar estas jornadas en una oportunidad para reactivar ventas y destrabar decisiones postergadas. Las primeras tendencias ya reflejan ese comportamiento. Celulares y aires acondicionados lideran las búsquedas durante el arranque del evento, mientras que la mayor cantidad de visitas proviene de usuarios de entre 25 y 54 años, principalmente de CABA y GBA. Respecto de los medios de pago, las tarjetas de crédito siguen siendo el medio preferido.

En paralelo, las categorías más demandadas dentro de los marketplaces bancarios son Electro y Tecno, impulsadas por promociones de hasta 24 cuotas sin interés disponibles en Tienda BNA, Tienda Ciudad, Tienda Comafi, Tienda Más Banco y Tienda Macro. Entre los productos más vendidos aparecen televisores de 55”, 65” y 75”, además de pequeños electrodomésticos, línea blanca e indumentaria deportiva.

Para Daniel Jejcic, CEO de avenida+, empresa especializada en tiendas bancarias, el contexto económico transformó por completo la lógica de consumo. “El consumidor hoy no compra por impulso: compara, espera y decide en función del beneficio. En ese escenario, eventos como Hot Sale vuelven a ser momentos clave para destrabar decisiones que venían demoradas”, sostuvo.

Ventas online: por qué el éxito no depende solo del precio

En avenida+ aseguran que esta edición también marca un cambio importante en el rol de los bancos dentro del ecosistema digital. “Los bancos ya no quieren ser solamente un medio de pago: quieren ser el lugar donde sucede la compra”, explicó Jejcic. Según el ejecutivo, las entidades financieras comenzaron a competir por la experiencia completa del usuario: desde la financiación hasta la logística y la fidelización.

En ese contexto, los marketplaces ampliaron su oferta con nuevas categorías como perfumería, deportes y accesorios tecnológicos, junto con estrategias de venta basadas en combos desarrollados por sellers y marcas.

Entre las promociones destacadas aparecen notebooks con teclado, mouse y mochila incluidos; celulares con auriculares; kits de belleza con secador y planchita; impresoras con tóner y electrodomésticos acompañados por camisetas de la selección. A eso se suman acciones especiales vinculadas al Mundial 2026: Tienda BNA entrega pelotas de regalo en compras seleccionadas y Tienda Macro suma puntos para obtener el álbum BOS Premium Panini edición especial.

"Argentina ahora sí está alineada con la oferta global que tiene la marca"

Especialistas en la materia sostienen que la financiación volverá a ser determinante, especialmente en productos de ticket alto. “Las cuotas sin interés ya no son solamente un beneficio comercial: son el mecanismo que garantiza el acceso al consumo”, afirman. Jejcic coincidió en que la financiación vuelve a ocupar el centro de la escena y remarcó que allí los bancos tienen “una ventaja estructural frente a otros jugadores del e-commerce”. Además, advirtió que el envío gratis y la velocidad de entrega siguen siendo factores decisivos para concretar una venta. “La experiencia ya no compite solo contra otros bancos, compite contra todo el ecosistema digital. Si no estás a la altura en logística, perdés la venta aunque tengas mejor financiación”, agregó.

La competencia, sin embargo, ya no es solo local. Interact puso el foco en el avance de plataformas internacionales como Shein y Temu, que concentran una parte creciente del mercado argentino. “Eso obliga a las marcas locales a ser mucho más agresivas, no solo en precio, sino también en experiencia de compra y facilidades financieras”, indicó.

Con consumidores más selectivos y una competencia cada vez más intensa, el Hot Sale 2026 ya no se juega únicamente en el terreno de los descuentos. La verdadera disputa pasa por quién logra ofrecer mejores cuotas, experiencia digital, logística y capacidad de personalización en un mercado donde cada compra se analiza mucho más que antes.

RM