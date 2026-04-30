Llega a la Argentina la primera edición del Shopping Fest

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) presentó la Shopping Fest 2026. Esta propuesta que integra promoción comercial, experiencias para toda la familia y beneficios con entidades bancarias y billeteras digitales tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo en más de 65 centros comerciales.

“Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia”, sostuvo Santiago Blaksley Presidente de la CASC. Por su parte, Carolina Lopes Perera, Gerente General de la CASC, afirmó: “Nos entusiasma esta primera edición, y es un orgullo para nosotros haber reunido a tantos centros comerciales de todo el país con un objetivo común: brindar experiencias, shows y beneficios para impulsar el consumo. Tenemos buenas expectativas para los próximos meses, y en un contexto marcado por el desembarco de marcas internacionales que impulsará la novedad y el interés de nuestros clientes”

“Hay cosas que se viven en persona” es el eje de Shopping Fest, una fecha que nace para consolidarse en el calendario nacional, impulsar la actividad comercial y fortalecer el vínculo entre shoppings, marcas y consumidores.

“La experiencia del usuario marca el éxito comercial”

¿Qué incluye Shopping Fest?

Durante los tres días del evento, las familias podrán disfrutar de los descuentos según la promoción de cada shopping: