Hot Sale 2026: consumidores más racionales, foco en cuotas y una IA cada vez más decisiva

Comienza una nueva edición del Hot Sale Argentina 2026 hasta el 13 de mayo, Google reveló cuáles serán las principales tendencias de consumo y los productos más buscados por los argentinos durante uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año. El informe muestra un cambio en los hábitos de compra: los consumidores se vuelven cada vez más estratégicos, racionales e informados. En este escenario, ya no alcanza únicamente con ofrecer descuentos agresivos. Los usuarios priorizan beneficios adicionales como cuotas sin interés, promociones bancarias acumulables, envíos gratuitos y políticas de devolución flexibles.

Además, la inteligencia artificial empieza a ocupar un rol central en el proceso de decisión. Según el relevamiento de Google, el 76% de los argentinos que utilizan herramientas como “Visión general creada por IA” o “Modo IA” aseguran que estas funciones les permiten tomar decisiones de compra más rápido. “Hoy la decisión de compra se construye en múltiples momentos y canales. En este recorrido, el 87% de los argentinos que utilizan Google y/o YouTube son propensos a realizar compras repetidas de la misma marca”, explicó Evangelina Suárez.

Un consumidor más analítico y menos impulsivo

De acuerdo al estudio, el 43% de los consumidores ya sabe qué comprará durante el Hot Sale, aunque un 24% todavía no definió los productos específicos. En paralelo, el 42% aseguró que solo concretará compras si encuentra oportunidades realmente convenientes, mientras que un 11% decidirá a último momento.

El análisis también detectó una mayor apertura hacia nuevas marcas y productos: el 75% de los usuarios que llegan al Buscador de Google para comprar admite estar dispuesto a probar alternativas distintas a las habituales.

Incluso cuando el descubrimiento inicial ocurre en redes sociales, el 69% de los consumidores vuelve luego al Buscador para comparar precios, leer reseñas y evaluar otras opciones antes de cerrar la compra.

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Millennials vs. Generación Z: dos formas distintas de comprar

Google identificó diferencias marcadas entre Millennials y Generación Z al momento de prepararse para eventos de descuentos.

Los Millennials aparecen como compradores planificados. Organizan sus compras entre tres y ocho semanas antes del evento, incorporando el Hot Sale dentro de su presupuesto anual. Su recorrido incluye investigación previa, comparación de costos totales, validación de reseñas y análisis detallado de cuotas, promociones y reintegros antes de decidir.

En cambio, la Generación Z mantiene un comportamiento más dinámico y oportunista. Comienza a investigar apenas dos semanas antes y combina compras impulsivas con instancias de análisis más exhaustivo.

Para este segmento, las reseñas en video, las fotos reales del producto y la opinión de creadores de contenido son determinantes. Además, suelen comparar entre tres y cuatro alternativas antes de concretar la operación y priorizan descuentos genuinos y promociones bancarias.

“Ante un consumidor estratégico e hiper-racional, los eventos de descuentos como Hot Sale representan un momento clave para que los retailers conecten con la demanda en el instante exacto del descubrimiento”, sostuvo Suárez. Y agregó que la inteligencia artificial “permite a las marcas escalar su relevancia, entregando la oferta justa y el mensaje preciso en un entorno donde cada decisión de compra es cada vez más deliberada”.

Qué productos lideran las búsquedas

En la semana previa al Hot Sale, Google detectó fuertes subas en las búsquedas vinculadas a tecnología, hogar y productos relacionados con el Mundial.

Entre los términos con mayor crecimiento aparecen:

“Lego Messi”, con un incremento superior al 10.000%.

“Mochilas transparentes”, con una suba de más del 2.500%.

“Televisor 98 pulgadas”, que aumentó más del 800%.

“Relojes en Argentina”, también con un crecimiento superior al 800%.

“Edredón”, con un alza del 500%.

“Fundas para laptop”, con una suba mayor al 400%.

“Pintura de caucho”, que creció más del 79%.

“Camiseta original de Argentina”, con un incremento superior al 43%.

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Turismo: compras rápidas y auge de los viajes en soledad

El informe también reflejó cambios en el segmento turístico. La mayor parte de las compras de vuelos y paquetes turísticos suele concentrarse durante el primer día del Hot Sale, impulsada principalmente por las promociones de financiación.

Las cuotas siguen siendo un factor determinante para concretar reservas y, una vez realizada la compra, los usuarios continúan investigando actividades y experiencias para el destino elegido.

En cuanto a las modalidades de viaje, los viajes familiares continúan liderando con el 50%, seguidos por las escapadas en pareja con el 35%. Sin embargo, crece con fuerza la tendencia de viajar solo, una opción elegida ya por el 30% de los consumidores.

Respecto a los destinos, el interés se divide entre opciones nacionales (46%) e internacionales (43%), con especial atención sobre Brasil, Estados Unidos y distintos destinos de Europa.