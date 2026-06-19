YouTube Shopping llega a la Argentina

YouTube anunció la expansión de su Programa de Afiliados de Shopping a la Argentina. El programa se lanza en asociación con Mercado Libre, ofreciendo a los creadores nuevas formas de desarrollar su negocio y a las marcas un canal directo para conectar con audiencias interesadas en comprar a través de voces de confianza.

Hoy en día, el video es un recurso clave al decidir qué comprar. A nivel global, los usuarios pasaron más de 40,000 millones de horas viendo videos vinculados al comercio en 2025. Esta tendencia se refleja claramente en Argentina: según una encuesta reciente de Ipsos, el 87% de los consumidores que utilizan Google o YouTube en su proceso de compra tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca.

En las próximas semanas, los creadores elegibles podrán activar las funciones de YouTube Shopping en la Argentina. Cuando un creador etiquete un producto en su contenido, las personas podrán continuar viendo el video mientras completan la compra de forma fluida en Mercado Libre.

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El Programa de Afiliados conecta el descubrimiento de un producto con la compra final de forma natural y ágil.De esta forma los creadores generan ingresos por sus recomendaciones, las marcas llegan a más compradores, y los espectadores compran fácilmente a través de los creadores que siguen, con la experiencia simple y rápida que ofrece la plataforma de comercio electrónico.

"Los creadores son el corazón de YouTube, y nuestra prioridad es ayudarlos a construir negocios sostenibles. Argentina cuenta con creadores de un talento excepcional que logran conectar de forma única con sus audiencias", dijo Daniela Guerra, Líder de Creadores y Responsabilidad para YouTube Hispanoamérica. "Al traer nuestro Programa de Afiliados a Argentina y sumar a Mercado Libre como nuestro socio, estamos fortaleciendo la conexión entre los creadores, sus fans y las marcas que aman, convirtiendo las recomendaciones de confianza en un crecimiento real para todos.”

“La Creator Economy funciona cuando creadores, audiencia y herramientas colaboran para transformar la influencia en ventas reales. Es ahí donde esta integración marca la diferencia: YouTube ofrece contenido, comunidad y un espacio de descubrimiento; Mercado Libre aporta un catálogo robusto, confianza y una plataforma diseñada para convertir visitas en compras. Juntos, hacemos posible que los creadores moneticen de manera más efectiva sus recomendaciones y que las marcas conecten mejor con compradores realmente interesados”, Renata Gerez, Directora de Social Commerce en Mercado Libre.

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La experiencia general de YouTube Shopping contará con con nuevas funciones:

Herramientas más inteligentes: Usando inteligencia artificial para hacer el trabajo pesado, como el etiquetado automático de los productos que se muestran en los videos.

Acceso más amplio: Recientemente redujimos los criterios de elegibilidad para permitir que creadores con tan solo 500 suscriptores puedan unirse.

Nuevas experiencias de visualización: Ampliando los lugares donde las personas pueden comprar en YouTube, incluyendo la experiencia en el televisor.

Los creadores elegibles podrán activar esta función directamente desde la pestaña de Ingresos en YouTube Studio.

RM