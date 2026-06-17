La nueva marca italiana de lencería que abrió en Alto Palermo

En un mercado argentino donde algunas marcas deciden cerrar sus negocios, otras ven en nuestro país la posibilidad de desembarcar. En este caso, en el Alto Palermo Shopping abrió sus puertas una nueva firma de alcance global, se trata de Intimissimi, la reconocida marca italiana de lencería y ropa interior perteneciente al grupo Oniverse.

Intimissimi abrió su flagship store en el primer nivel del shopping con un local de 100 m² desarrollado bajo los estándares internacionales de la compañía. Intimissimi se posiciona a nivel global como una de las marcas más relevantes dentro del universo de la lencería premium accesible, con una propuesta que combina diseño italiano, sofisticación, feminidad y confort. Además de lencería, la firma ofrece categorías como básicos, knitwear, nightwear y prendas pensadas para integrarse al estilo cotidiano.

La marca desembarca en el país de la mano de Grupo Leuru, consolidando su estrategia de expansión regional y su apuesta por el mercado local.

Una propuesta de underwear y sleepwear cada vez más sólida

La llegada de Intimissimi profundiza y diversifica la propuesta de underwear de Alto Palermo, que hoy cuenta con un ecosistema único en su tipo dentro del retail local. El shopping reúne actualmente a las marcas más reconocidas del segmento, entre las que se destacan, ademas de Intimissimi, a Victoria Secret y a Caro Cuore. También, en estos meses, al centro comercial se sumarán marcas internacionales como Miniso, que abrirá en julio y la firma española Mango en octubre.

"La apertura de Intimissimi es un paso más en nuestra apuesta por consolidar a Alto Palermo como el referente de la moda internacional en Argentina. Sumar una marca italiana de este calibre profundiza nuestra propuesta de underwearpremium y reafirma que este es el shopping que eligen las mejores marcas del mundo para desembarcar en el país", señaló Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

Además, aseguró que esta apertura es parte de una estrategia clara del shopping por atraer a las marcas internacionales más relevantes y ofrecerle al consumidor argentino una experiencia de moda a la altura de las grandes capitales del mundo.