Aerolíneas Argentinas presentó su balance más positivo desde su reestatización

Aerolíneas Argentinas presentó los resultados del balance 2022 y lo calificó como "el mejor de los últimos 14 años", desde su reestatización en 2008. Desde la aerolínea estatal detallaron que si bien se registraron pérdidas por u$s 247 millones, se logró reducir el déficit un 43,7% respecto de 2021 y un 64% en comparación a 2019, el último año previo a la pandemia de Covid-19.

Asimismo, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, junto con Fabián Lombardo, director comercial, y Valeria Campolongo, directora económico-financiera, destacaron que solo se utilizó el 67% del presupuesto asignado: $ 47.000 millones. Agregaron además que, en lo que va del 2023, la compañía recibió $ 6000 millones correspondientes a 2022. Este monto había sido devengado, pero no transferido hasta entonces: $ 3000 millones en enero y otros $ 3000 en febrero.

Por lo tanto, aún no hizo uso de la partida asignada para el año en curso, proyectada en $ 90.000 millones. De hecho, esperan poder prescindir de las transferencias del Estado, algo que no ocurrió hasta el momento desde que el Estado Nacional volvió a hacerse cargo.

Con críticas a la oposición, el Gobierno presentó el primer avión de Aerolíneas Argentinas para carga

Un punto resaltado por Ceriani fue que el balance fue aprobado tanto por Auditoría General de la Nación (AGN) como por KPMG sin salvedades, algo que no ocurría desde 2004. "Eso quiere decir que no se hizo ninguna observación. Años atrás, había una abstención de opinión del contenido del informe, la peor calificación que se puede recibir", comentó Ceriani. "Otro hito es que el balance fue presentado en tiempo y forma, cuando antes se hacía con demoras. Aún estamos dentro del plazo de los 120 días desde el cierre del ejercicio", completó Campolongo.

“Hemos mejorado los resultados año a año, incluso con la mayor crisis global en la historia de la aviación de por medio. Tenemos una empresa más eficiente, que genera ingresos directos e indirectos que benefician a todos. Y lo hicimos abriendo nuevas rutas, volando más e incorporando nuevas unidades de negocios”, explicó Pablo Ceriani en la conferencia de prensa brindada en las oficinas de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery.

En ese sentido, indicó que cuentan con 11.680 empleados, con una facturación de u$s 1900 millones. "En 2019, había 12.000 empleados y la facturación era de u$s 1700 millones", subrayó. Siguiendo por esa línea, sostuvo que se pudo achicar un 28% las deudas comerciales y financieras entre 2019 y 2022, pasando de u$s 947 millones a u$s 678 millones. En tanto, el patrimonio neto de la compañía mejoró un 66%: antes de la pandemia era negativo en u$s 496 millones, en 2022 se redujo a negativo u$s 168 millones.

Aerolíneas Argentinas, la que recibió menos quejas en toda Sudamérica

De acuerdo con el presupuesto actual, se prevé una reducción de US$ 102 millones respecto del año anterior.

De esta manera, la empresa no sólo requiere menos inversión del Estado, sino que además achicó su participación en el presupuesto nacional: durante 2023, Aerolíneas representa el 0,31% del gasto público, en tanto que en 2019 fue del 0,48%.

Se apunta a terminar el año con un menor resultado negativo. "Es el camino en el que estamos trabajando, especialmente impulsado por nuevas unidades de negocio, como el vertical de logística que acabamos de reforzar con la incorporación de dos aviones 100% cargueros y nuestros servicios de mantenimiento a terceros, mientras seguimos creciendo en el transporte de pasajeros", puntualizó.

Aerolíneas 2023: con nuevas rutas, más frecuencias y récord de pasajeros

Nuevas rutas

Desde la empresa contaron que se abrieron tres nuevas rutas en comparación con la red previa a la pandemia (Puerto Madryn, Merlo–San Luis y Reconquista–Santa Fe) y seis nuevos inter-tramos, que son conexiones que no pasan por Buenos Aires.

