Impuesto PAIS: Cuáles son los productos que pueden quedar más baratos a partir de septiembre

El ministro de Economía Luis Caputo señaló que a partir de septiembre podría reducirse en 10 puntos porcentuales la alícuota del Impuesto PAIS. "En septiembre lo bajamos del 17,5 al 7,5%. Eso va a tener un impacto en inflación clarísimo. El oficial se mantendrá igual", aseguró.

Con esta medida, la carga impositiva que pesa sobre las importaciones de bienes volverá a estar en los niveles con los que la recibió la actual administración en diciembre pasado. Además, el Gobierno confía en que ayudará a seguir reduciendo la inflación.

En lo fiscal, los ingresos que cederá el Tesoro -unos $ 450.000 millones mensuales- serán compensados por la vuelta del impuesto a las Ganancias sobre casi 1 millón de trabajadores y con la reducción del gasto en subsidios al transporte, ya que la Nación dejará de hacerse cargo de 31 líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y de los descuentos por acumular viajes -"red SUBE" o "boleto integrado"-.

Cabe señalar que, por el momento, la rebaja del Impuesto PAIS no se reflejaría en una menor cotización del denominado dólar turista o tarjeta que continuaría siendo del 30%. Sin embargo, sí impactará en el tipo de cambio que se utiliza para importar bienes haciendo que baje de $1.100 a $1.000 por dólar.

Qué productos pueden quedar más baratos con la rebaja del Impuesto PAIS

Al analizar los sectores o productos en los que podría verse reflejada la baja de los precios, Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, señaló lo siguiente a iProfesional: "Hablamos de la electrónica de consumo, bienes de capital que no se producen en el país. De marcas de producción nacional que compiten con productos importados. Hay marcas, desde fideos hasta autos, que importan en vez de producir en el país. No se puede decir que todos los autos y fideos son importados, pero hay algunos que sí lo son. Entonces, probablemente, se vean marcas que van a bajar sus precios o que al menos no subirán más en relación a su competencia".

En ese sentido, analistas resaltaron que la baja puede ser "transversal" y que debería reflejarse en distintos sectores. Incluso remarcaron que en los rubros de "electro y tecnología, como no tiene proceso de agregado de valor, la baja debería ser más clara".

La medida también podría generar una caída den los precios de los alimentos. En declaraciones a medios, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que, "en algunos casos de alimentos puede darse. En aquellos que sean importables y que, a su vez, no se exporten. Porque lo que se exporta tiene un precio internacional, que es de afuera. Y no compite con los importados"

