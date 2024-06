A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ratificó su apoyo a los proyectos de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” impulsados por el Poder Ejecutivo, que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y que actualmente están siendo tratados en el Senado.

La entidad acuerda con las medidas allí previstas, que incluyen desde iniciativas de modernización laboral hasta el reordenamiento del Estado, pasando por cambios en materia impositiva y un régimen de promoción de inversiones. No son solo elementos de importancia para el sector representado por la Institución, sino también cuestiones esenciales para el progreso del conjunto de la economía nacional e imprescindibles para lograr una mejora sostenida en las condiciones de vida de la ciudadanía.

En esta línea, la CAC convoca a los distintos espacios políticos con representación parlamentaria a aprobar estas iniciativas, en el convencimiento de que esto en modo alguno implicará un alineamiento partidario con el oficialismo nacional ni representará una manifestación de acuerdo acrítico con la totalidad de las políticas implementadas por el Presidente Milei.

Ley de Bases en el Senado: los cambios que pidió la oposición dialoguista

Asimismo, agregaron que la sanción de los proyectos en cuestión será una muestra de responsabilidad y madurez de cara al país y al mundo; y colaborará para restaurar la credibilidad de nuestra Nación, mancillada por las políticas erráticas de las últimas décadas y un historial de incumplimientos.

Al mismo tiempo advirtieron que el apoyo expresado no significa desconocer que existen otras cuestiones relevantes e imprescindibles para que el país alcance el desarrollo al que aspiramos y que no están incluidas en las iniciativas en tratamiento; pero sí afirmar que estas comprenden medidas vitales para la Argentina, cuya puesta en marcha no admite más demoras.

"La CAC manifiesta su firme acompañamiento a los proyectos y aboga por que, privilegiando el interés nacional, los legisladores le den una pronta aprobación, haciendo de este modo un aporte significativo al progreso de nuestro querido país", señalaron en su comunicado.

Nuevo apoyo de Macri a Milei por la Ley Bases y presión al Congreso: "El tiempo que tenemos no es infinito"

Consejo de Mayo

Por último, la entidad mostró su satisfacción ante el reciente anuncio referido a la constitución del “Consejo de Mayo”, a fin de generar proyectos de ley en línea con los principios del “Pacto de Mayo” y que, según señaló el Presidente Milei, estará integrado por representantes de los empresarios, los trabajadores, las provincias, los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo Nacional.

Incluso, aseguraron que comparten plenamente los enunciados previstos en el acuerdo en cuestión, a la par que están convencidos de los múltiples beneficios del diálogo público-privado, por lo que celebran la convocatoria y se ponen a disposición de las autoridades para colaborar en lo que esté a su alcance.

RM