Cómo es la academia para aprender a emprender desde la acción

En América Latina, cada vez más personas consideran desarrollar un proyecto propio como una alternativa profesional, pero no todas logran avanzar. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), más del 50% de la población adulta de la región manifiesta intención de iniciar un negocio. Sin embargo, el mismo estudio identifica barreras persistentes como el miedo al fracaso y la falta de conocimientos aplicados para llevar una idea al mercado. A esto se suma un crecimiento sostenido de profesionales que buscan reconvertirse o iniciar una segunda carrera, especialmente en perfiles con más de 10 años de experiencia.

En ese contexto, nace Commit, una academia de formación de emprendedores que busca acortar la distancia entre la intención y la ejecución. Creado por fundadores, el Programa Intensivo en Emprendimiento se diferencia en poder aprender de emprendedores reales, con un método enfocado 100% en la acción. Una de sus principales fortalezas es el concepto de “fundadores enseñando a fundar”.

Commit nace de la visión de Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino, dos emprendedores que han fundado y escalado empresas de diversos verticales a nivel internacional. Córdoba de un recorrido netamente emprendedor, y Del Pino, habiendo dado el salto del mundo de las multis a emprender, han logrado desarrollar el entendimiento de qué necesitan las personas que quieren emprender, para pasar de la intención a la ejecución con solidez.

“Sentíamos que hacía falta un espacio donde las personas pudieran formarse desde cero, con foco en la acción, acompañadas por quienes ya crearon y desarrollaron empresas, y con el respaldo de de una comunidad que sostiene ese proceso”, explica Jean Del Pino, Co-fundador de Commit, quien luego de una carrera en compañías como Samsung y Pernod Ricard, creó Guayerd -empresa que forma talento para promover la inclusión laboral en roles tecnológicos-, y co-fundó BDP Group -agencia de Growth Marketing enfocada en el escalamiento de negocios en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos-.

A diferencia de los modelos tradicionales, la propuesta se posiciona en un punto intermedio entre las escuelas de negocios con fuerte impronta teórica y las incubadoras o aceleradoras, que requieren proyectos en marcha o ideas materializadas para participar. “Muchas propuestas explican los conceptos desde la teoría y casos de estudio, pero pocas acompañan el proceso de llevarlos a la práctica desde cero. En Commit el foco está en la persona que crea, sostiene y hace crecer un negocio. Por eso, quienes forman a los futuros emprendedores atravesaron ese recorrido, tomaron decisiones complejas y transformaron errores en aprendizaje real; algo difícil de replicar en otros espacios”, explica Rodrigo Córdoba, Co-fundador de Commit, quien fundó, hizo crecer y vendió una empresa de accesorios para motocicletas, y Tigoût, una empresa que permite disfrutar la mejor pâtisserie en el hogar.

El programa es una experiencia transformadora de 18 semanas que combina encuentros virtuales en vivo con una dinámica “hands-on”, donde los participantes desarrollan sus proyectos desde el inicio. A lo largo de 8 módulos, se trabajan aspectos clave como el propósito personal, la identificación de oportunidades, el diseño del modelo de negocio, la conformación de equipos, el lanzamiento al mercado y la escalabilidad, entre otros temas clave para emprender con solidez.

Con este enfoque, la iniciativa se orienta a un público específico: profesionales en relación de dependencia que buscan dar el salto, emprendedores en etapas iniciales y fundadores que quieren hacer crecer sus emprendimientos. En su primer año, la academia proyecta formar a 300 personas de las distintas ediciones, lo que refleja una apuesta por un modelo personalizado y de alto involucramiento. Además de la formación, los participantes acceden a una comunidad de mentores y pares que continúa activa una vez finalizado el programa, con el objetivo de sostener el acompañamiento en el tiempo.

En un escenario donde el interés por desarrollar proyectos propios crece de forma acelerada, pero las herramientas no siempre acompañan, propuestas como Commit buscan transformar esa intención en resultados concretos. “El desafío no es sólo motivar, sino brindar herramientas reales para que las personas se conviertan en emprendedores capaces de crear y desarrollar negocios sostenibles”, concluyen.