Las 5 mejores apps para aprender idiomas en 2026

En un mundo atravesado por la movilidad, el trabajo remoto y la expansión de la educación online, aprender idiomas dejó de ser una habilidad diferencial para convertirse en una herramienta casi indispensable. Desde quienes buscan crecer profesionalmente hasta quienes quieren viajar, estudiar o vincularse con otras culturas, las plataformas digitales se consolidaron como aliadas cotidianas en el proceso de incorporar nuevas lenguas.

El universo de apps para aprender idiomas creció de forma exponencial en los últimos años y hoy ofrece propuestas para todos los perfiles: experiencias gamificadas, sistemas de inmersión, cursos estructurados, herramientas para empresas y, cada vez más, modelos híbridos que combinan tecnología con interacción humana. En ese escenario competitivo, las valoraciones de los usuarios y la calidad pedagógica marcan la diferencia entre una opción atractiva y una realmente efectiva.

A partir de reseñas, posicionamiento en tiendas de descarga y experiencia de uso, este ranking reúne cinco plataformas que concentran gran parte de la conversación global sobre aprendizaje de idiomas. De Mondly a Preply, pasando por Lingodeer, Duolingo y Rosetta Stone, el listado permite entender qué propone cada herramienta, cuáles son sus fortalezas y qué aspectos destacan o no quienes las utilizan a diario.

Preply levanta US$ 150 millones y alcanza valuación unicornio

Puesto 1. Preply

Preply es la opción ideal para quienes no solo quieren “estudiar un idioma”, sino empezar a usarlo con confianza en su vida real. Esta app global de aprendizaje online conecta a estudiantes con miles de tutores expertos que enseñan más de 90 idiomas, ofreciendo clases 1 a 1 totalmente personalizadas según los objetivos, nivel y ritmo de cada persona.

Su propuesta combina lo mejor de ambos mundos: la cercanía y el acompañamiento de un profesor humano con herramientas impulsadas por IA que refuerzan el aprendizaje entre clases. Así, no se trata solo de completar ejercicios, sino de trabajar pronunciación, vocabulario y gramática en conversaciones reales que preparan para entrevistas, reuniones o viajes.

El verdadero diferencial está en la práctica en vivo. Aprender junto a una persona real permite avanzar con mayor seguridad, recibir retroalimentación inmediata y superar el miedo a hablar en voz alta. No es solo entender el idioma, es atreverse a usarlo.

Las clases pueden durar 25 o 50 minutos y el modelo funciona mediante una suscripción que se renueva cada 28 días, en la que el estudiante elige cuántas sesiones quiere por semana. Esta estructura fomenta la continuidad, clave para un progreso sostenido, sin perder flexibilidad, ya que es posible reprogramar clases o ajustar el plan según cambien las necesidades.

Puesto 2. Rosetta Stone

La plataforma que recuerda a la famosa piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios se enorgullece en recordar que lleva más de tres décadas en el mercado. Ideal para escuchar y realizar ejercicios de pronunciación inmersivas. Así, se replica el modo en que cada uno aprendió su lengua materna cuando era niño. El secreto está en que las situaciones de la vida real y las imágenes que presenta sumergen al estudiante en el mundo de la lengua nueva.

Dentro de su catálogo está la enseñanza de inglés, alemán, chino mandarín, español, francés, hebreo e italiano, entre otros. Los cursos interactivos y contextuales se combinan con las funciones de aprendizaje extendido. Estas herramientas están al alcance a cualquier hora y en cualquier dispositivo.

La plataforma ofrece tres opciones de suscripción adaptadas a distintas necesidades: un plan de 3 meses por 14,95 € al mes (44,85 € en un único pago), un plan de 12 meses por 10,95 € al mes (131,40 € en un único pago), ambos con descuento sobre el precio original de 19,95 € mensuales, y una suscripción de por vida por 199 € en pago único (antes 399 €), que incluye acceso ilimitado a los 25 idiomas disponibles. De esta manera, los usuarios pueden optar por una alternativa flexible a corto plazo o acceso permanente con un único pago.

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Puesto 3. Duolingo

La popular plataforma de aprendizaje de idiomas funciona como una aplicación móvil y un sitio web. Fue lanzada en 2011 y se ha convertido en una reconocida herramienta para aprender idiomas de forma interactiva. Pone a disposición cursos que permiten comprender inglés, alemán, portugués, griego, ruso, chino, coreano, japonés y otros lenguajes más. También ofrece la posibilidad de formar en matemática y música.

Se presenta como una app para utilizar de forma casual y para aprender idiomas de manera divertida, interactiva y accesible a todos. Usa mecánicas de juego con puntos, niveles, vidas y recompensas que hacen el estudio más entretenido. Se basa en ejercicios rápidos y prácticos que se pueden completar en cualquier momento.

Es una aplicación gratuita que permite acceder a la mayoría de sus contenidos sin costo. Sin embargo, también ofrece una versión premium llamada Super Duolingo, con un valor aproximado de entre US$ 6,99 y US$ 7,99 por mes, que brinda una experiencia sin anuncios, vidas ilimitadas para practicar sin interrupciones y la posibilidad de realizar pruebas de nivel. Esta opción está pensada para quienes buscan un uso más intensivo y continuo de la plataforma.

Puesto 4. Lingodeer

Estamos ante una plataforma que ofrece lecciones para aprender 11 lenguas distintas. Cuenta con un sistema de cursos, trucos y sugerencias y un esquema de revisión. Se presenta como innovador y preparado para estudiantes de todos los niveles y estilos.

En el menú, están disponibles inglés, francés, chino, coreano y japonés, entre otros idiomas. Sin embargo, su foco está puesto en las personas que viven fuera de Asia. El abanico de actividades que pone a disposición incluye: lecciones de gramática y vocabulario, así como la posibilidad de desarrollar habilidades de conversación.

LingoDeer permite acceder gratis a contenidos básicos como Alphabet, la Unidad 1 completa, los Test Out, el Travel Phrasebook y una lección inicial de Fluent. Sin embargo, para acceder al resto de los contenidos, así como a funciones adicionales como aprendizaje offline y sincronización entre dispositivos, es necesario contar con una membresía Premium. Esta ofrece distintos planes: mensual (US$ 14.99), trimestral (US$ 39.99), anual con descuento (US$ 95.99), y opciones de pago único a más largo plazo, como el plan de 3 años (US$ 189.99) y el de 6 años (US$ 239.99).

Plataforma de aprendizaje expande su catálogo con 148 nuevos cursos de idiomas

Puesto 5. Mondly

Es una plataforma interactiva que enseña una nueva lengua a sus estudiantes a través de técnicas de juego. La plataforma dispone de unos 40 idiomas que incluyen inglés, francés, alemán, italiano, ruso, japonés, español, chino y catalán, entre otros.

En rigor, se trata de un conjunto de aplicaciones, según necesidades y edades. No se compone de una sola herramienta en específico. Cuenta con diferentes modalidades que se pueden descargar. Mondly Kids, como su nombre lo indica, tiene su contenido diseñado para niños. Mondly VR utiliza realidad virtual. Mondly Works está pensado para empresas y docentes.

Mondly funciona bajo un modelo freemium: la app se puede descargar gratis y permite acceder a lecciones diarias básicas, pero requiere una suscripción para desbloquear el contenido completo, como conversaciones reales, lecciones estructuradas, gramática, más de 250 actividades y acceso a 41 idiomas con tecnología de reconocimiento de voz.

En cuanto a los planes, ofrece opciones mensuales (desde US$ 8.99 por mes), anuales (US$ 43.15 por año, con descuento) y, en ocasiones, un pago único de por vida (alrededor de US$ 80 en promoción).