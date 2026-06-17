Más de 12.000 colegios privados tienen menos de tres semanas para adaptarse a la nueva factura electrónica

La cuenta regresiva ya comenzó. A menos de tres semanas de la entrada en vigencia de la Resolución General 5824/2026 de ARCA, más de 12.000 instituciones educativas privadas de todo el país deberán adaptar sus sistemas administrativos para emitir comprobantes electrónicos por cada cobro recibido.

La medida, que comenzará a regir el próximo 1° de julio, pone fin a un esquema que durante años permitió a muchos establecimientos operar con recibos internos o liquidaciones propias. A partir de ahora, cada cuota, matrícula o servicio adicional deberá contar con una factura electrónica respaldada con Código de Autorización Electrónico (CAE).

La modificación también impacta directamente sobre las familias. Quienes deducen gastos educativos en el Impuesto a las Ganancias ya no podrán presentar simples recibos de caja. Desde julio, el respaldo válido será exclusivamente la factura electrónica emitida correctamente y con los datos fiscales del responsable de pago.

Para muchas instituciones, el cambio implica un desafío operativo importante. Un colegio con 300 alumnos que además factura comedor y transporte puede generar cerca de 900 comprobantes mensuales.

Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires concentra la mayor cantidad, con 5.457 instituciones educativas privadas y le siguen, Córdoba con 1.106, la Ciudad de Buenos Aires con 975 y Santa Fe con 940.

Sin un sistema de gestión integrado, la única alternativa es realizar la emisión de manera manual a través del Facturador en Línea de ARCA, un proceso que puede demandar decenas de horas de trabajo administrativo cada mes y aumentar las posibilidades de cometer errores en los datos fiscales.

Un CUIT incorrecto o una inconsistencia en la información son suficientes para que el organismo rechace la emisión del comprobante, obligando a repetir el procedimiento.

En este contexto, los sistemas especializados para instituciones educativas comenzaron a cobrar protagonismo. Uno de ellos es CuotaQ, una plataforma diseñada específicamente para la administración y cobranza de colegios, integrada de manera nativa con ARCA.

El sistema permite automatizar la emisión de comprobantes electrónicos y enviarlos de forma inmediata por WhatsApp o correo electrónico al responsable de pago, una funcionalidad que se convirtió en una de las más valoradas por las instituciones y las familias.

"Hoy los padres esperan recibir la factura en su teléfono apenas se registra el pago. La automatización no solo permite cumplir con la normativa, sino también reducir consultas administrativas y mejorar la experiencia de las familias", explican desde la compañía.

Según la empresa, la implementación puede realizarse en apenas 24 a 48 horas, incluyendo la migración de datos del sistema anterior. De esta manera, los colegios pueden comenzar a emitir facturas electrónicas de forma masiva y evitar tener que procesarlas una por una desde la plataforma de ARCA. Con más de 300 organizaciones usuarias y más de 500.000 cobros procesados, CuotaQ ofrece soluciones para instituciones educativas y asociaciones civiles para la gestión de cobranzas y facturación, con operaciones en Argentina, Chile, Colombia y México.

Con el plazo cada vez más cerca, la digitalización dejó de ser una mejora opcional para convertirse en una obligación. Y para miles de colegios, las próximas semanas serán decisivas para llegar al 1° de julio con sus sistemas preparados.