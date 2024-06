3 plataformas para buscar trabajo home office y cobrar en dólares

Si bien la mayoría de los trabajos remotos que se cobran en dólares exigen conocimientos del idioma inglés, existen ofertas de empresas internacionales en español. Actualmente, puestos en tecnología, redes sociales y atención al cliente son especialmente demandados en diversas plataformas.

A continuación, una lista con tres ejemplos de plataformas para encontrar trabajos desde casa y que ofrecen sueldos en dólares.

Plataformas de trabajo home office

We Work Remotely

Fundada en 2013, We Work Remotely ofrece una variedad de empleos que incluyen programación, diseño, management, finanzas, ventas, marketing y atención al cliente, con salarios que varían ampliamente dependiendo del puesto y la experiencia.

La plataforma tiene su propia cuenta de LinkedIn y de Instagram donde se postean ofertas de trabajo para los interesados.

Incluso, cuenta con una lista de 100 empresas globales con gran experiencia en la contratación de trabajadores remotos. Las mismas son las que más ofertas de trabajo publicaron desde los inicios de We Work Remotely, por lo que tienen sus propios procesos, procedimientos y generalmente son expertas en equipos distribuidos.

Por ejemplo, los puestos de programación pueden ofrecer salarios entre US$ 60,000 y US$ 120,000 anuales, mientras que los roles en atención al cliente pueden pagar entre US$ 15 y US$ 30 por hora.

Flex Jobs

Flex Jobs es una plataforma popular para encontrar trabajos remotos. En su página web en la opción "Find Remote, Hybrid, & Flexible Jobs" se puede buscar empleo en idioma español, empresas que estén en un radio cercano.

Ofrecen empleos en comunicación, educación, marketing, redacción, diseño gráfico, asistencia virtual y traducción.

En esta página un diseñador gráfico puede ganar entre US$ 20 y US$60 por hora. En tanto, un asistente virtual puede recibir entre US$ 15 y US$40 por hora. Los puestos en marketing y redacción ofrecen salarios de US$ 25 a US$70 por hora.

Remote Ok

Remote Ok ofrece empleos en diversas áreas como programación, diseño, redacción de contenidos, educación, redes sociales y ventas, todos con la opción de recibir pagos en dólares.

Los salarios varían ampliamente según el puesto y la experiencia requerida. Así, un desarrollador de software puede ganar entre US$ 60,000 y US$ 120,000 al año, mientras que un diseñador gráfico puede recibir entre US$ 40,000 y US$ 80,000 anuales.