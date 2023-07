Salarios en dólares, la nueva estrategia para fidelizar empleados

La cantidad de argentinos que se vuelcan a alternativas para cobrar en dólares es cada vez más alta. Según un informe de SherlockHR y Computrabajo, Argentina es el país con mayor incidencia de teletrabajo para empresas del exterior, en especial para Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña.

En el último año, las exportaciones de la Industria del Conocimiento crecieron un 23%, de acuerdo a datos del INDEC. En ese sentido, la industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó a mediados de 2022 un total de u$s7.261 millones anuales.

Ante la dificultad de mantener un equilibrio entre los salarios y la inflación y la posibilidad de seguir perdiendo talentos, las empresas comenzaron a tener en cuenta nuevas formas de ofrecer beneficios para sus empleados y fidelizarlos. Una de ellas son los salarios en dólares, al menos de forma parcial. Así lo reveló Adecco Argentina, en su último análisis.

Trabajo remoto y sueldos en dólares: qué oportunidades hay en la Argentina

Hasta hace poco, este método de pago tan codiciado por los trabajadores, representaba una verdadera traba para los profesionales, en especial para los freelancers que tenían limitaciones para cobrar. Una situación similar vivían las empresas exportadoras que, aunque vendían en dólares, estaban obligadas a cobrar en pesos y al cambio oficial el dinero que ingresaba al país.

No obstante, la última resolución del Banco Central permitió que se puedan retener y no liquidar al cambio oficial hasta u$s 1000 mensuales, es decir u$s 12000 al año. Para hacerlo, se debe presentar en el banco la factura de exportación que justifica la operación y realizar el trámite para que se acredite en la cuenta, que en la mayoría de los casos se puede hacer online.

Otra opción es el cobro en criptomonedas. Las compañías abonan a los proveedores argentinos a través de alguna compañía de blockchain que automáticamente convierte ese depósito en criptos con respaldo en dólares.

¿Qué factores priorizan los argentinos al momento de elegir un trabajo?

Alternativas que favorecen la fidelización de talentos

1- Definir el monto del salario en dólares y liquidar en pesos: en algunas empresas, se establece el monto del salario en dólares y determinan un valor de cambio de ese dólar, que puede ser oficial o mayor (MEP o Blue). Luego, se pesifica y se liquida. El salario percibido en pesos va oscilando a medida que varía la moneda norteamericana. Este recurso no solo se utiliza para perfiles de IT sino también para otros profesionales de gran demanda en el mercado. Generalmente son empresas multinacionales que requieren perfiles de nicho.

2- Bono en dólares: otro recurso es establecer un salario en pesos y un bono en dólares, pero liquidado en pesos a un valor entre el oficial y el Blue.

3- Payroll Split: con una división de la remuneración, se puede cobrar hasta un 20% de su sueldo en “especies” (moneda extranjera como dólares, euros o incluso criptomonedas) y otra parte en pesos argentinos, aunque todo el salario se tributa en Argentina. Ese porcentaje permite una capacidad de ahorro en dólares superior a la del cepo actual y un valor diferencial más bajo del que se puede comprar. En general, no se da para todos los empleados sino para puestos clave en empresas multinacionales que pagan sueldos y salarios a los empleados que trabajan a escala global.

Salario en dólares: cómo trabajar de manera remota para el exterior

Otros beneficios y acciones para fidelizar talentos

Existen beneficios no económicos que valoran los colaboradores de una empresa y contribuyen a mejorar su calidad de vida y su bienestar dentro de la compañía. Estos son:

Teletrabajo

Horario flexible

Capacitación

Días libres

Espacio de esparcimiento

Proyectos de voluntariado

Enfoque en Sustentabilidad

Beneficios sociales

Reconocimientos

Buen clima interno

Equilibrio familia - trabajo

Planes claros de promoción interna

A los argentinos les preocupa más la inflación que perder el empleo

El sistema híbrido en Argentina

Hoy el teletrabajo, e incluso la opción del esquema híbrido, son considerados como parte del salario emocional. La cantidad de horas semanales de trabajo remoto oscila entre 9 y 24 por semana.

Según los sondeos salariales de Adecco Argentina y el relevamiento de este Termómetro Coyuntutal, el sistema híbrido sigue liderando en las empresas del país (cerca del 60%). Sin embargo, un 15% de las empresas con política definida sobre modalidad de trabajo está considerando cambiarla durante 2023. En el 50% de los que están analizando dicho cambio, la mitad evalúa cambiar de híbrido a presencial y la otra mitad, de presencial a híbrido.

RM