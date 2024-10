Caso Amazon: ¿Estamos realmente frente al fin de trabajo remoto?

El Covid-19 y la pandemia modificaron la manera en que las personas trabajan. De forma obligada, la presencialidad en las empresas dio paso al trabajo remoto y en los últimos años a un modelo híbrido. Sin embargo, esta situación podría estar cerca de llegar a su fin como consecuencia de Amazon.

Sucede que el CEO de Amazon, Andy Jassy, anunció la eliminación del trabajo remoto y la vuelta de la presencialidad obligatoria. En un comunicado enviado a sus empleados, el directivo afirmó: “Seguimos creyendo que las ventajas de estar juntos en la oficina son significativas y que los equipos tienden a estar mejor conectados entre sí. Creo que estos cambios nos ayudarán a lograr mejor estos objetivos, al tiempo que fortalecen nuestra cultura y la eficacia de nuestros equipos”.

En ese sentido, la empresa de servicios profesionales de búsquedas ejecutivas Backer Partners llevó a cabo una encuesta para analizar la situación de las organizaciones en relación con la hibridez. La principal motivación fue descubrir que muchas de ellas, a nivel global, están promoviendo un significativo retorno a la presencialidad, como es el caso de Amazon. Como resultado, el 47% prefiere un esquema híbrido con 2 o 3 días de presencialidad máximos, con un dato fundamental: el 24% quiere ir a la oficina con propósito.

“Lo que está en juego es cómo las empresas renuevan sus propuestas de valor de cara a un talento cada vez más exigente y que, además, prioriza el balance entre su vida personal y laboral”, comentó Matías Botbol, co fundador de Maslow, plataforma de beneficios flexibles. “Entonces, si eso se enmarca dentro de un esquema presencial, híbrido o 100% remoto, va a depender de la flexibilidad y de las capacidades de la empresa para poder ofrecer la mejor propuesta dentro del esquema de presencialidad elegido”, continuó.

“Es esencial el consenso con los equipos antes de tomar la decisión de la vuelta a la oficina, full o parcial”, completó Diego Boryszanski, también fundador de la misma empresa. “De hecho, creo que la forma correcta de proponer la presencialidad es como beneficio, no como una obligación”. Maslow, de hecho, es una empresa que se inscribe en la modalidad full remote, característica que le ha permitido tener una operación descentralizada entre varios países.

El tipo de modalidad de presencialidad elegida -o exigida- impacta en forma directa en la forma en que la empresa debe elegir, gestionar y administrar los beneficios que les brinda a sus empleados. “En este contexto, toma aún más relevancia la posibilidad de ofrecer beneficios personalizados o flexibles, ya que le da a la persona lo que más valora, sin afectar la decisión de presencialidad que defina la empresa. La incorporación de recompensas personalizadas, que se adaptan a la realidad de cada empleado o empleada, permite a la compañía potenciar la fidelización, más allá de que la persona vaya o no a la oficina o viva en otro país, por dar un ejemplo”, agregó Boryszanski.

Desde el lado del mercado de oficinas corporativas, ven esencial que el regreso tenga un sentido. Alex Sakkal, co fundador de Grupo Nómada, empresa que desarrolló Tesla Patricios II, uno de los edificios más emblemáticos de Parque Patricios, opinó que “las empresas están renovando sus propuestas y apostando a la importancia del cara a cara y de la oficina como lugar de pertenencia, no sólo como un destino físico al que asistir todos los días”. De hecho, este grupo inmobiliario apuesta a un esquema 100% presencial en sus oficinas, donde sumaron una serie de experiencias o servicios pensadas especialmente en el bienestar, comodidad y disfrute de las personas.

Dentro de la misma línea, los empleadores ven muchos beneficios en los lugares de trabajo de alta calidad. Según la encuesta Work Reimagined 2023 de EY, los propietarios de inmuebles de Clase A -indicador de de mayor calidad de bienes raíces premium con comodidades innovadoras- experimentaron mejoras significativas en la cultura organizacional, la eficiencia laboral y la retención de empleados en comparación con aquellos que poseen oficinas de Clase C -inmuebles antiguos o que necesitan alguna renovación-.

Un 50% de los líderes empresariales considera que un esquema de mayor presencialidad no necesariamente afecta los resultados de la empresa. Es más, para el 73%, exigir mayor presencialidad podría resultar en mayor rotación de perfiles clave. De hecho, para Juan Ozino Caligaris, Country Manager de Nubity el trabajo remoto va más allá a nivel beneficios. "La posibilidad de contratar una persona en cualquier lugar del país del mundo, es un cambio positivo que nos dejaron los esquemas remotos, y es una tendencia que llegó para quedarse, sin dudas. No podemos limitar al talento por su ubicación geográfica. Priorizamos a la persona que hace fit con la empresa, más allá de su posibilidad o no de venir a la oficina", sostuvo Caligaris.

La exigencia de presencialidad también choca con otro fenómeno, la escasez de talento de los perfiles IT. En Latinoamérica, el 94% de los profesionales tecnológicos está abierto a escuchar nuevas oportunidades, y el 48% planea buscar un nuevo trabajo en los próximos 6 meses, según el estudio Talent Trends Technology.

Según el Estudio Anual de Modalidades de Trabajo llevado a cabo por Qontact, startup especializada en control de asistencia de personal, la mitad de los participantes consideran que el impacto de la inclusión de modalidades híbridas de trabajo o totalmente remoto ha sido positiva. “El esquema remoto trajo desafíos en torno a cómo mantener la cultura laboral, o bien cómo fidelizar al talento, pero también trajo infinitas posibilidades. Las fronteras geográficas desaparecieron y la modalidad flexible de trabajo avanza sin pausa. En ese contexto, es fundamental ofrecer a la fuerza laboral beneficios personalizados, que se adapten a las necesidades de cada empresa y de cada individuo”, completa Ricardo Migoya, co fundador de Maslow.