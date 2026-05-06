MetLife Argentina en el top 10 del ranking 2026 de Great Place to Work

MetLife Argentina fue reconocida en el puesto #9 del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Servicios Financieros y Seguros 2026, elaborado por Great Place to Work®, ubicándose entre las compañías con mejor cultura laboral en uno de los sectores más competitivos del mercado.

El ranking se basa en la experiencia de los colaboradores y en el análisis de las prácticas organizacionales, a partir de la evaluación de más de 20.000 colaboradores y 180 organizaciones en Argentina.

En un escenario donde la gestión del talento se ha convertido en un factor clave para la industria financiera, este reconocimiento destaca el trabajo sostenido de MetLife en la construcción de una cultura organizacional centrada en sus colaboradores, apalancada en su Centro de Excelencia en Argentina.

De acuerdo con el informe de Great Place to Work®, el sector de Servicios Financieros y Seguros fue el único que mostró una mejora en sus indicadores en 2026, en un contexto donde otras industrias registraron caídas. Esta evolución refleja un proceso de consolidación de la experiencia de los colaboradores y pone en evidencia el rol de la cultura organizacional y el liderazgo como factores cada vez más relevantes para el negocio.

“La industria está elevando sus estándares y la cultura organizacional se consolida como un factor cada vez más determinante. En ese contexto, estar entre las diez mejores compañías para trabajar en nuestro sector es un reconocimiento muy significativo para nosotros y refleja el trabajo que venimos impulsando para construir una cultura alineada con lo que hoy las personas valoran en su vida laboral”, señaló Ignacio Herrero, Head de Recursos Humanos para América Latina y Country Manager de MetLife Argentina.

Desde su Centro de Excelencia en Argentina, MetLife brinda soporte a distintos mercados de la región, impulsando capacidades en áreas como Data & Analytics, Actuarial, Tecnología, Auditoría, Procurement, Recursos Humanos, entre otras, contribuyendo al desarrollo de soluciones e iniciativas con impacto regional.

Este reconocimiento se suma a otros logros obtenidos por la compañía en el país y la región, y refleja la continuidad de su estrategia en el desarrollo de su cultura organizacional frente a un entorno laboral en transformación.