Multinacional lanza su Programa de Estudiantes con vacantes en Buenos Aires

Aon, multinacional especializada en servicios profesionales, presentó su Programa de Estudiantes, una iniciativa que convoca a personas que se encuentren actualmente cursando la universidad y que deseen tener una experiencia práctica en un entorno corporativo dinámico, de aprendizaje y colaborativo. Los jóvenes recibirán un estímulo económico, entre otros beneficios.

“Para Aon el Programa de Estudiantes es una iniciativa estratégica que permite desarrollar talento desde etapas tempranas, impulsar el talento y promover una cultura de aprendizaje continuo, que genere resultados concretos e impacto positivo en el negocio.”, expresó Maximiliano Bona, head para Argentina en Aon.

Por su parte, Adriana Zanni, Chief People Officer para América Latina en Aon, sostuvo que este programa “representa a los estudiantes una gran oportunidad de aplicar los conocimientos académicos en un contexto real, desarrollar habilidades profesionales acompañados por líderes y equipos y prepararse para futuras oportunidades de carrera dentro de nuestra compañía y en la vida corporativa en general. Además, impulsa la creación de equipos inclusivos y la interconexión generacional, que va de la mano con el Programa Trainee 2026 que lanzamos recientemente para graduados”.

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Requisitos para participar del programa

- Ser estudiante universitario/a, con matrícula activa

- Fecha estimada de graduación entre julio de 2027 y julio de 2028

- Inglés intermedio (nivel B1 o superior)

- Disponibilidad para trabajar 20 horas semanales, en Buenos Aires, con jornada de lunes a viernes, en horario laboral, compatible con los estudios, en un esquema híbrido

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Beneficios del programa

- Asignación / estímulo económico.

- Cobertura de Salud

- 2 días libres de bienestar al año (Global Wellbeing Days)

- Día libre por cumpleaños

- Acceso a iniciativas y extensiones de wellbeing promovidas por Aon, de acuerdo con la normativa local

- Acceso a plataforma de aprendizaje y desarrollo

Los estudiantes serán incorporados bajo el régimen de pasantías por un período inicial de hasta 12 meses, con posibilidad de extensión conforme a la normativa vigente y según las necesidades de la compañía y el desempeño del participante. Para postulaciones y más del Programa de Estudiantes Aon, haz clic aquí.