Banco internacional abre convocatoria para jóvenes universitarios

J.P. Morgan anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa regional de formación y empleo dirigido a universitarios con más de la mitad de la carrera aprobada. Cabe señalar que no es necesario contar con experiencia previa para postularse.

"Drive the Future" ofrece posiciones part-time de 19 horas semanales, con una contratación de hasta 18 meses y todos los beneficios que reciben los empleados del banco. Los participantes pueden adaptar su carga horaria según sus obligaciones académicas, con el objetivo de que puedan avanzar y completar sus estudios sin obstáculos.

Desde su creación en 2022, el programa cuenta con más de 700 jóvenes contratados. En lo que va de 2025, ya se realizaron dos camadas de ingresos que sumaron 160 posiciones y recibieron más de 10.000 postulaciones.

A lo largo del programa, los participantes atraviesan tres módulos de entrenamiento complementarios a su experiencia de trabajo:

Habilidades blandas: como por ejemplo comunicación efectiva, trabajo en equipo, manejo del tiempo.

Introducción a la industria financiera: productos, impacto social, funcionamiento del sector.

Gestión de carrera profesional: introspección, definición de objetivos, armado de un camino laboral dentro de J.P. Morgan.

Cómo postularse al programa de J.P. Morgan

En esta nueva convocatoria se prevé el ingreso de 80 jóvenes, alcanzando un total de 240 vacantes en el año. Los interesados podrán postularse a través del sitio oficial de J.P. Morgan: www.jpmorganchase.com/careers.

“Drive the Future es una propuesta reconocida y muy valorada por los estudiantes porque les permite dar sus primeros pasos en el mundo laboral dentro de una organización global, con acompañamiento y desafíos reales y la posibilidad de iniciar una carrera en J.P. Morgan. No hay otro programa así en el mercado.”, señaló Nicolás Brodtkorb, director de Recursos Humanos de J.P. Morgan Argentina. Y agregó: “Para nosotros es una oportunidad para ofrecer a estudiantes un empleo de calidad, herramientas para construir un futuro en la industria y formarlos para que luego puedan continuar su desarrollo en J.P. Morgan”.

