Motivos por los cuales los argentinos quieren cambiar de trabajo

En el último semestre, el 31% de los trabajadores en Argentina aseguró que tiene la intención de cambiar de empleo, de acuerdo con el último informe de la consultora Randstad. De hecho, el 11% respondió que efectivamente cambio de empleador en la primera mitad del año. Cabe señalar que en el país existe una actitud más conservadora al respecto como consecuencia del contexto de incertidumbre, la inflación y otros componentes de la macroeconomía local.

La falta de señales de solidez en la demanda laboral provocó que los trabajadores asuman menos riesgos y tengan una menor intención de cambio.

Al profundizar sobre la intención de cambio durante este año, surge del estudio que la generación Z y los Millennials han mostrado una mayor predisposición a cambiar de empleo (14% en promedio) en comparación con la generación X y los Baby Boomers (4% en promedio). La generación Z también es la que más se plantea cambiar de empleo en un futuro próximo (38%), lo que indica una posible tendencia al cambio entre los grupos demográficos más jóvenes.

Razones para el cambio de trabajo

En este sentido, el informe mostró que la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida familiar y profesional es la razón principal para pensar en un cambio laboral (49%).

La baja remuneración es el segundo factor más importante para buscar un cambio de empleo (48%) y su importancia ha aumentado en comparación con el año pasado por el contexto económico del país.

En orden de importancia, estas son otras razones enumeradas por los trabajadores argentinos por las cuales están dispuestos a cambiar de empleo: recibí una oferta que no puedo rechazar (29%); me faltan oportunidades de crecimiento profesional (25%); perdí interés en mi trabajo, me faltan desafíos (18%); mi organización no ofrece beneficios o son muy pocos (14%); mi organización no es estable, me da miedo perder mi trabajo (13%); en mi organización el liderazgo es deficiente (13%); no tengo flexibilidad (11%); pierdo mucho tiempo en ir y volver a mi trabajo (9%); tengo una mala relación con mi jefe (9%); no estoy siendo recompensado de manera equitativa por mi género, etnia, religión -entre otros factores que marcan la desigualdad entre trabajadores- (6%) y, en último lugar, tenemos la falta de alineación respecto a valores como inclusión y diversidad (6%).

“La búsqueda de flexibilidad y un mayor equilibrio entre vida y trabajo se han instalado con fuerza entre los trabajadores de todo el mundo como una demanda central que determina muchas de las decisiones de carrera laboral. Esta búsqueda, instalada ya como permanente, junto con una baja remuneración, que es más coyuntural y se hace más aguda en contextos de inflación, se consolidan como las dos principales razones que inciden en la intención de cambio y la movilidad laboral”, sostuvo Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay

