51 años de un negocio familiar con una premisa inalterable: la calidad

De vender comidas caseras en un pequeño local alquilado en Lobos a construir un ecosistema gastronómico con marcas como Gagiotti, Santo Pan y Atilio. Coca, fundadora del proyecto junto a su marido Hermes, repasa el camino de más de cinco décadas marcado por una decisión que nunca negociaron: mantener la calidad del producto, incluso en los contextos más desafiantes.
Con una rutina que todavía la lleva de un local a otro supervisando cada detalle, Coca habla sobre el crecimiento del negocio familiar, el valor de los equipos de trabajo, la continuidad generacional y el próximo desafío: la apertura de un nuevo restaurante.
Coca, ¿cómo empezaron en este rubro?
Comenzamos hace 51 años. Vendíamos con mi marido comidas caseras: pizas, empanadas, tartas, pollo al espiedo y milanesas… en un local muy chiquito que alquilábamos en una esquina de Lobos.
Y así, de a poquito, construyeron tres marcas. Contanos un poco más…Actualmente tenemos la fábrica de marineras Gagiotti y 3 locales al público: una cafetería, un restaurante y una rotisería/panadería. En cada uno se siguen vendiendo los productos con los que empezamos. Hacemos muchas facturas, por ejemplo, siempre con la misma receta, no se bajo un cachito la calidad… Hermes mi marido, nunca quiso que se le baje un gramo de calidad, por eso el logo de Gagiotti dice: “Solamente calidad”.
¿Hay algo más por concretar?
Seguir adelante hasta los últimos días… vamos a abrir otro restaurante más, y seguir pasando de un local al otro, como hago diariamente, cuidando un poco a cada uno, así que próximamente dividiré mi día en cuatro.
¿Qué los diferencia?
Que nunca bajamos la calidad del producto, pese a la economía… y voy a seguir siempre con la calidad y el respeto a la gente. Quiero decirle también que parte es por mis empleados, porque tengo muy buenos empleados que hacen que todo sea posible.
Si hacés un balance… ¿cómo resulta, hay algo que cambiarías? Absolutamente nada, no puedo pedir más en esta vida. Cumplí mi sueño y lo siguen luchando diariamente todos mis hijos y nietos. Estoy muy agradecida estoy con la vida, y siempre trato de devolver todo lo que me ha dado.
WhatsApp: 2227443858
Instagram: @marineras.gagiotti @santopan.gagiotti @atiliorestaurante