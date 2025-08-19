Ailín Madio: del aula al mercado global, las cinco claves del éxito

Ailín Madio es directora de Forefront, cofundadora de Makai y cofundadora de Empanadach. En esta entrevista nos cuanta cuales son sus cinco claves para llevar adelante un negocio exitoso:

¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

Perseverancia para sostener cada proyecto, tolerancia a la frustración para aprender de los obstáculos, una

propuesta diferenciada, un círculo cercano de apoyo y criterio para la crítica: escuchar lo útil y descartar el ruido.

Sumado a disciplina diaria y foco en resolver problemas reales de clientes, estos elementos generan tracción en

cualquier industria.

¿Qué estrategias considera que son fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de

emprender?

Mantener la mente abierta y dejar el ego de lado: los errores son información. Recolecto feedback continuo, analizo

causas, documento aprendizajes, implemento cambios rápidos y mido su impacto. Compartimos las lecciones con el

equipo y las convertimos en procesos. “Fallar barato y temprano” previene crisis mayores y fortalece la operación.

¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y

financiero?

Hay que definir claramente el problema que resuelve el producto o servicio y a quién está dirigido. Explicar la

solución, la ventaja competitiva y, cuando sea posible, casos de éxito. Mostrar métricas relevantes —ventas,

retención, testimonios, CAC, LTV, margen y payback— y detallar el plan de 12–18 meses, uso de fondos, riesgos y

mitigaciones. Destacar el equipo adecuado para ejecutar la propuesta.

¿Qué condiciones debe tener un producto o servicio para poder venderse en el mercado local?

El producto o servicio debe solucionar un problema real y comunicarlo de manera clara. La calidad debe ser

consistente mediante procesos estandarizados, con un equipo capacitado y atención personalizada. El precio debe

reflejar el valor que aporta y la comunicación debe evidenciar resultados concretos, facilitando la decisión de compra.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales?

Expandir requiere método: investigar mercados, adaptar producto y precio según contexto, elegir una vía de entrada

confiable y establecer alianzas estratégicas. Mantener operaciones consistentes, cumplir regulaciones y proteger la

marca. Medir ventas y rentabilidad permite escalar por etapas de forma segura y sostenida.

“El crecimiento llega cuando la pasión se combina con métodos: foco en problemas reales, calidad constante y

decisiones basadas en datos; todo lo demás es tiempo y trabajo”.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

WhatsApp: +54 9 3416725724

Instagram negocios:

@institutoforefront

@makai.selfcare

@empanadach.swiss