Quiénes son los 10 empresarios convocados para recibir al Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina también tendrá un capítulo empresarial. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, habría definido una lista de diez referentes del sector privado que participarán de la recepción oficial al Pontífice, prevista para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La nómina reúne a algunos de los empresarios más reconocidos del país, con presencia en sectores como tecnología, energía, medios de comunicación, laboratorios, infraestructura, comercio electrónico y desarrollos inmobiliarios.

Entre los convocados aparecen Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Eduardo Eurnekian, titular de Corporación América; Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, y Eduardo Elsztain, titular de IRSA. Según la lista revelada por MDZ e incluye también a Alberto Roemmers, Mario Montoto, Daniel Hadad, Francisco de Narváez y Daniel Vila.

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Quiénes son los empresarios invitados a recibir a León XIV

Los diez empresarios convocados representan distintos segmentos de la actividad económica argentina y lideran compañías con operaciones en el mercado local e internacional.

Marcos Galperin, Mercado Libre: es el fundador de Mercado Libre, una de las principales compañías tecnológicas de América Latina. La empresa nació en Argentina en 1999 y se convirtió en una plataforma regional de comercio electrónico, servicios financieros y soluciones logísticas. A través de Mercado Pago, también tiene una presencia relevante en el negocio de los pagos digitales y los servicios financieros.

Eduardo Eurnekian, Corporación América: es uno de los empresarios más importantes del sector de infraestructura aeroportuaria. Corporación América Airports administra concesiones aeroportuarias en distintos países y tiene presencia en Argentina, donde opera terminales aéreas. El grupo también desarrolla negocios en energía y otros sectores.

Alejandro Bulgheroni, Pan American Energy: Es el presidente de Pan American Energy (PAE), uno de los principales referentes de la industria energética argentina.

Marcelo Mindlin, Pampa Energía: es el presidente de Pampa Energía, uno de los principales grupos energéticos del país. La compañía participa en generación eléctrica, producción de gas y petróleo, transporte de energía y otros negocios vinculados a la infraestructura energética.

Eduardo Elsztain, IRSA: es el titular de IRSA, uno de los principales grupos inmobiliarios argentinos. La compañía tiene inversiones en centros comerciales, oficinas, hoteles y desarrollos inmobiliarios. También mantiene participación en otros negocios financieros y corporativos.

Alberto Roemmers, Laboratorios Roemmers: es uno de los referentes del sector farmacéutico argentino. Laboratorios Roemmers tiene una extensa trayectoria en el mercado local y participa en la producción y comercialización de medicamentos.

Mario Montoto, Sector de defensa y seguridad: es un empresario vinculado a la industria de defensa y seguridad. Preside la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y desarrolla actividades empresariales relacionadas con tecnología, equipamiento y servicios para esos sectores.

Daniel Hadad, Infobae: es el fundador de Infobae, uno de los principales medios digitales de habla hispana. Construyó su trayectoria en la industria de los medios de comunicación y en el desarrollo de plataformas periodísticas digitales.

Francisco de Narváez, Grupo de Narváez: es un empresario con trayectoria en el sector comercial y de retail. Su grupo participa en distintos negocios de distribución y comercio minorista, con operaciones en Argentina y otros mercados de la región.

Daniel Vila, Grupo América: es uno de los principales referentes del negocio de medios de comunicación en Argentina. Junto con sus socios, participa en Grupo América, que reúne señales de televisión, radios y otros activos vinculados a la industria audiovisual. También tiene inversiones en el sector energético.

Los sectores económicos representados

La nómina permite identificar algunos de los principales rubros del empresariado argentino que estarán representados en el encuentro con León XIV. Por un lado, aparecen compañías vinculadas a la energía, un sector estratégico para las exportaciones y las inversiones de los próximos años. Allí se destacan Pampa Energía y Pan American Energy, además de los negocios de infraestructura de Corporación América.

El comercio electrónico y los servicios financieros digitales también tendrán representación a través de Marcos Galperin y Mercado Libre, mientras que el sector inmobiliario estará presente con Eduardo Elsztain y el grupo IRSA. A su vez, la convocatoria incluye referentes de la industria farmacéutica, los medios de comunicación, el comercio minorista y la industria de defensa.

La recepción se realizará el domingo 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro formará parte de las actividades institucionales de la visita del Pontífice a la Argentina, que se extenderá hasta el 11 de noviembre. La presencia de estos empresarios reunirá en un mismo espacio a referentes de compañías que tienen un peso significativo en la actividad económica local y en distintos mercados internacionales.

RM