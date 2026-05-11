“La presión fiscal supera el 40%”: la advertencia de Flavio Mastellone a Milei

El empresario lácteo Flavio Mastellone publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestionó la presión impositiva sobre el sector lechero, reclamó reformas laborales y sanitarias, y pidió reglas claras para impulsar la producción y las exportaciones. La publicación se conoció días después de que el Grupo Arcor y Danone avanzaran con la adquisición total de Mastellone Hnos., histórica dueña de La Serenísima.

En el texto, Mastellone advirtió que la actividad enfrenta una presión fiscal superior al 40% y señaló que la lechería continúa tributando un IVA del 21%, mientras gran parte de las actividades agropecuarias pagan una alícuota reducida del 10,5%. Según sostuvo, esa carga impositiva afecta la competitividad y desalienta las exportaciones.

El empresario también apuntó contra los controles de precios aplicados en años anteriores, al considerar que “ocultaron el verdadero peso de los impuestos” y distorsionaron la cadena productiva. A su vez, cuestionó problemas sanitarios y de genética bovina, y reclamó mayores controles sobre enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis, al advertir que pueden afectar tanto el consumo interno como el potencial exportador argentino.

Mastellone Hnos. opera con 100% energía renovable en todas sus plantas

En otro tramo de la carta, Mastellone pidió avanzar con una reducción gradual del Arancel Externo Común del Mercosur y reclamó una modernización del marco laboral para el sector. “Estamos listos para competir”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la lechería podría duplicar su producción si existieran condiciones de previsibilidad y confianza para productores e industrias.

Además, defendió el rol social de la actividad lechera en el interior del país, al señalar que “sostiene pueblos, caminos, escuelas y arraigo rural”. En ese sentido, aseguró que los pequeños y medianos productores son los que más necesitan estabilidad económica y reglas claras para sostenerse.

El cierre de la carta incluyó un mensaje directo al mandatario: “Presidente, crea en nosotros. Le aseguro que el productor y la industria argentina van a responder”, escribió Mastellone, quien también llamó al Gobierno a “apretar y no esperar el consenso”.

RM