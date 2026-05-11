“La presión fiscal supera el 40%”: la advertencia de Flavio Mastellone a Milei

En una carta abierta al Presidente, el exdirectivo de Mastellone Hnos. sostuvo que la lechería podría duplicar su producción “con reglas claras”.
El empresario lácteo Flavio Mastellone publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que cuestionó la presión impositiva sobre el sector lechero, reclamó reformas laborales y sanitarias, y pidió reglas claras para impulsar la producción y las exportaciones. La publicación se conoció días después de que el Grupo Arcor y Danone avanzaran con la adquisición total de Mastellone Hnos., histórica dueña de La Serenísima.
En el texto, Mastellone advirtió que la actividad enfrenta una presión fiscal superior al 40% y señaló que la lechería continúa tributando un IVA del 21%, mientras gran parte de las actividades agropecuarias pagan una alícuota reducida del 10,5%. Según sostuvo, esa carga impositiva afecta la competitividad y desalienta las exportaciones.
El empresario también apuntó contra los controles de precios aplicados en años anteriores, al considerar que “ocultaron el verdadero peso de los impuestos” y distorsionaron la cadena productiva. A su vez, cuestionó problemas sanitarios y de genética bovina, y reclamó mayores controles sobre enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis, al advertir que pueden afectar tanto el consumo interno como el potencial exportador argentino.
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En otro tramo de la carta, Mastellone pidió avanzar con una reducción gradual del Arancel Externo Común del Mercosur y reclamó una modernización del marco laboral para el sector. “Estamos listos para competir”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la lechería podría duplicar su producción si existieran condiciones de previsibilidad y confianza para productores e industrias.
Además, defendió el rol social de la actividad lechera en el interior del país, al señalar que “sostiene pueblos, caminos, escuelas y arraigo rural”. En ese sentido, aseguró que los pequeños y medianos productores son los que más necesitan estabilidad económica y reglas claras para sostenerse.
El cierre de la carta incluyó un mensaje directo al mandatario: “Presidente, crea en nosotros. Le aseguro que el productor y la industria argentina van a responder”, escribió Mastellone, quien también llamó al Gobierno a “apretar y no esperar el consenso”.
RM