Cómo invertir desde US$ 1 Dólar en real state en Estados Unidos

Wallbit, un neobanco argentino, lanzó recientemente la posibilidad de abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos solo con el DNI o pasaporte. De esta manera, las personas pueden acceder al sistema bancario norteamericano y, al mismo tiempo, al mercado inmobiliario más grande y estable del mundo.

A través de una cuenta de inversión, es posible acceder a más de 12 mil activos y, en el caso del real state, se puede invertir desde U$S1 dólar en ETF de REITs (Real Estate Investment Trusts): fondos que cotizan en bolsa y que agrupan a empresas propietarias de activos inmobiliarios productivos, desde edificios residenciales y oficinas hasta centros logísticos y hospitales.

Estos instrumentos de inversión se forman a partir de carteras diversificadas de empresas de real state que poseen y gestionan propiedades inmobiliarias que, a su vez, generan ingresos regulares. Esto habilita a pequeños ahorristas a construir su cartera mes a mes sin esperar a reunir miles de dólares. Asimismo, para maximizar el rendimiento neto del inversor, la operatoria se realiza sin gastos de apertura ni costos de mantenimiento de la cuenta.

Algunos de los activos mejor valorados de este tipo en 2025 son el Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI), que rindió alrededor del 18,5%; el Schwab U.S. (SCHH), con +4,5%; el Vanguard Real Estate ETF (VNQ), con +3,9%; el iShares U.S. Real Estate ETF (IYR), con +3,2%; y el Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) con +3,1%.

Sin embargo, el rendimiento del Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) fue superador, con +26.72% de crecimiento en 2025. Si por ejemplo una persona hubiera invertido 10.000 USD a principios de 2025, en diciembre habría ganado 2.672 USD con este activo que comprende acciones de compañías que gestionan centros de datos e infraestructura informática.

Una diferencia fundamental entre invertir en un desarrollo inmobiliario local, donde el inversor depende de los plazos de ejecución de una constructora específica y carece de liquidez inmediata, e invertir en estos instrumentos a través de Wallbit, es que se obtiene una diversificación instantánea en cientos de propiedades en EE.UU.

“Wallbit se posiciona como un puente tecnológico que facilita este proceso al ofrecer una apertura de cuenta de inversión en EE.UU. simplificada y 100% digital, sin necesidad de viajar. Además, al cotizar en bolsa, el inversor obtiene una liquidez que el ladrillo físico no posee: si necesita el dinero, puede vender su posición y hacerse de los fondos en segundos, aprovechando un instrumento que por ley está obligado a distribuir la mayor parte de sus ganancias en forma de dividendos”, expresó Rodrigo Vidal, CEO y fundador.

Un diferencial de esta propuesta a tener en cuenta es la seguridad jurídica y el marco regulatorio. Al operar a través de Wallbit, los activos del usuario están custodiados en Estados Unidos, lo que implica que las cuentas cuentan con la protección de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Este organismo, creado por el Congreso de los EE.UU., protege los valores de los clientes ante una eventual quiebra de la firma de corretaje con una cobertura de hasta 500.000 USD.