Por qué Bad Bunny no cobrará por el show del medio tiempo del Super Bowl

El próximo domingo 8 de febrero, Bad Bunny será el encargado de darle vida al show del medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más visto del mundo. Que uno de los artistas más convocantes de la industria musical sea invitado a participar no es ninguna sorpresa, lo verdaderamente llamativo es que lo haga sin cobrar honorarios.

En los últimos días, el cantante puertorriqueño encendió la polémica con sus dichos sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante la premiación de los Grammys. Como era de esperar, la reacción del gobierno de Trump y sus partidarios fue casi inmediata, y algunos cuestionaban si debería cantar. Pese a todo la NFL mantuvo su decisión de contratarlo.

De esta manera queda descartada cualquier teoría de que la falta de honorarios sea a causa de las declaraciones. La razón es mucho más económica: no hay fee, pero sí una plataforma de alcance global.

YouTube, suscripciones, shows o merch: ¿Cómo ganan dinero realmente los artistas latinos?

La exposición como activo estratégico

Con audiencias que superan los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos y una difusión internacional masiva, el medio tiempo del Super Bowl funciona como una de las herramientas de marketing más potentes del mundo del entretenimiento. En ediciones anteriores, artistas que participaron del show registraron incrementos significativos en reproducciones, ventas de catálogo y visibilidad global en las semanas posteriores.

Para un artista del tamaño de Bad Bunny, el retorno no se mide en el ingreso del día del show, sino en el impacto sobre su negocio integral: streaming, giras, acuerdos comerciales y posicionamiento de marca.

Por ejemplo, la actuación de Kendrick Lamar el año pasado promedió 133,5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube.

Super Bowl: la danza de los millones de dólares

Por si fuera poco, Spotify informó que el éxito de Lamar, "Not Like Us", experimentó un aumento del 430 % en reproducciones tras el partido del año pasado, y aprovechó este impulso para lanzar una gira por estadios con SZA, co-estrella del Super Bowl, que recaudó casi 360 millones de dólares en ventas de entradas en 2025, según Pollstar. Esto bastó para convertir a Lamar en el cuarto músico con mayores ingresos del mundo el año pasado, con 109 millones de dólares antes de impuestos y tasas.

El impulso que da el Super Bowl es tan valioso que artistas recientes del medio tiempo, incluidos The Weeknd en 2021 y Dr. Dre en 2022, incluso ofrecieron gastar millones de dólares de su propio dinero para hacer que la producción sea especialmente memorable, complementando un presupuesto cubierto por la NFL y Apple Music que a menudo supera los $10 millones.

Desde una mirada estrictamente financiera, Bad Bunny no percibiría un pago directo por su actuación. Desde una perspectiva de negocios, el Super Bowl representa una plataforma de retorno potencial muy superior a cualquier cachet tradicional. En el mayor evento televisivo del mundo, la lógica es clara: la rentabilidad no es inmediata, pero sí estructural y de largo plazo.

RM