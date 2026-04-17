BIND concreta la primera operación de ECHEQ avalada en dólares en el MAV

BIND concretó la primera operación de descuento de ECHEQ en dólares avalado en el Mercado Argentino de Valores (MAV), en una transacción estructurada íntegramente dentro de su ecosistema. La operación se realizó a partir de un ECHEQ en dólares emitido por BIND Banco, avalado por BIND Garantías SGR y negociado en el MAV a través de BIND Inversiones, consolidando así una integración completa entre los distintos actores del grupo en la operatoria.

Con un plazo de 90 días y una tasa del 6,2% TNA, la transacción representa un hito inicial en la utilización de este instrumento, habilitado recientemente en el sistema financiero local, y abre el camino para su desarrollo en el segmento corporativo.

La operación se realizó con Agronorte SRL, uno de los principales concesionarios de John Deere en el país, y permite ilustrar el potencial de esta herramienta para el financiamiento de capital de trabajo y la gestión de pagos entre empresas del sector productivo.

Fintech argentina emitió su primera Obligación Negociable en dólares

El ECHEQ en dólares fue incorporado en 2025 como una extensión de la operatoria tradicional en pesos, con el objetivo de ofrecer una herramienta de financiamiento y pago adaptada a empresas con generación de ingresos en moneda extranjera. A diferencia del ECHEQ en pesos, este instrumento permite evitar fricciones asociadas a la conversión de moneda y brinda mayor previsibilidad en las operaciones comerciales.

“Este tipo de instrumentos tiene el potencial de mejorar la dinámica de pagos entre empresas que operan en dólares, especialmente en sectores como el agro, donde es clave alinear los flujos financieros con ingresos en moneda extranjera”, señaló Julián Moreno, CEO de BIND Garantías.

Si bien se trata de una primera operación y su desarrollo dependerá de la evolución del mercado, incluyendo la adopción por parte de bancos, SGRs y agentes de mercado, la iniciativa representa un avance en la ampliación de instrumentos financieros digitales disponibles en dólares.

RM