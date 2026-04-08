Conflicto en Medio oriente: La apertura del Estrecho de Ormuz y los efectos financieros del alto al fuego

Existen múltiples informes que indican que Irán ha acordado abrir temporalmente el estrecho de Ormuz como parte de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas. Aunque aún estamos lejos de que este conflicto haya terminado, una apertura del estrecho durante dos semanas permitiría que una cantidad significativa de crudo y productos petrolíferos bloqueados reanudara su flujo, lo que aliviaría la presión sobre los precios y permitiría a los clientes comenzar a reponer sus existencias.

La reapertura del estrecho durante dos semanas, o posiblemente una apertura permanente, es bajista para los precios mundiales del petróleo y el gas, pero aún tenemos que ver si los buques realmente lo atraviesan y necesitamos tener cierta confianza en que no volveremos a enfrentarnos a amenazas y ataques graves en dos semanas.

El cierre del estrecho de Ormuz podría disparar el petróleo hasta los 150 dólares por barril

La reacción inicial de los precios ha sido brusca, con el Brent cotizando actualmente con una caída de alrededor del 15,5 %. Aunque espero que continúe la volatilidad y los titulares intermitentes sobre una resolución más permanente de este conflicto, este es un primer paso importante. Incluso cuando se reabra el estrecho, espero que los precios del petróleo se mantengan elevados en comparación con los niveles previos al conflicto.

Dadas las interrupciones en las infraestructuras clave y la opinión de que la prima de riesgo por barril sigue siendo elevada, espero un precio mínimo más alto para el petróleo y un repunte en los beneficios y flujos de caja previstos de los productores.

*Analista de investigación de Janus Henderson Investors