Amenaza arancelaria de Trump a la UE por Groenlandia: impacto en las inversiones

El presidente estadounidense, Trump, ha amenazado con imponer un arancel adicional del 10%, vigente a partir del 1 de febrero de 2026, a ocho países europeos para presionar a Dinamarca a que ceda Groenlandia. De no llegarse a un acuerdo, los aranceles se incrementarían hasta el 25% a partir de junio.

Entre los países más afectados se encuentran Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido, miembros de la UE. Trump se ha negado explícitamente a descartar el uso de la fuerza militar, a pesar de que constituye una amenaza potencial contra otros miembros de la OTAN.

Hasta el momento, los Estados miembros de la UE han prometido unidad en la respuesta y están preparando contramedidas, al tiempo que siguen intentando reducir la tensión. Existe cierta esperanza de diálogo durante la comparecencia del presidente Trump en Davos.

Sin embargo, el secretario del Tesoro estadounidense, Bessent, quien comprende perfectamente las preocupaciones de los mercados financieros, ha seguido el ejemplo de Trump, advirtiendo que las represalias de la UE serían "imprudentes".

Bessent también señaló que el acuerdo comercial negociado en 2025 no se ha concretado y que Estados Unidos cree que se justifican medidas de emergencia. Con un tono algo desdeñoso, argumentó que Europa es demasiado débil y que debería centrarse en Ucrania en lugar de Groenlandia.

Los posibles impactos arancelarios directos en Europa parecen bastante limitados, dadas las previsiones de consenso relativamente sólidas para el crecimiento de los beneficios en 2026 (12% para el Stoxx Europe 600 y 13% para el EuroStoxx 50).

El verdadero riesgo surge de cualquier escalada. Las amenazas estadounidenses han culminado en un inusual momento de unidad entre los países europeos y en todo el espectro político, incluyendo partidos populistas en países como Alemania.

Existe la sensación general de que Europa ya se ha resignado y ha cedido al máximo con el acuerdo comercial del año pasado.

¿Qué contramedidas podría implementar la UE?

Por parte de la UE, existen diversas opciones de respuesta. Por ejemplo, el Parlamento Europeo también podría optar por suspender la ratificación del acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, prevista inicialmente para esta semana. Podría introducir aranceles sobre aproximadamente 90 000 millones de euros en importaciones estadounidenses, una medida que se preparó el año pasado, pero que nunca se ejecutó.

Además, podría activar la llamada "herramienta anticoerción", excluyendo a cualquier empresa estadounidense de las licitaciones de obras públicas de la UE, lo que incluiría software de Microsoft o teléfonos Apple, y bloqueando a Goldman Sachs o JPMorgan de la financiación pública.

O podría introducir un impuesto a los servicios digitales para servicios como WhatsApp, Google, Amazon o X. En tal escenario, cabe esperar que el impacto en el crecimiento de las ganancias de las grandes empresas europeas sea mucho mayor, y probablemente se vea compensado por una mayor escalada por parte de EE. UU. antes de que las negociaciones prosperen.

Existe un debate sobre si Europa podría optar por convertir en arma sus tenencias de activos financieros estadounidenses, que incluyen aproximadamente 6 billones de dólares en acciones, 2 billones de dólares en bonos gubernamentales y 2 billones de dólares en bonos corporativos. Consideramos que es una posibilidad improbable.

La mayoría de estos activos están en manos de instituciones privadas, con sus propias obligaciones fiduciarias e intereses comerciales. Cualquier decisión de deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense probablemente se vería compensada por una extensión de las medidas de flexibilización cuantitativa existentes o un programa más amplio de recompra de bonos del Tesoro.

Riesgo de escalada: ¿qué sucederá a continuación?

La relación política entre Europa y Estados Unidos es tensa actualmente. En este contexto, la respuesta mesurada de los mercados bursátiles el lunes 19 de enero fue sorprendente, especialmente considerando la reacción al "Día de la Liberación", cuando Trump anunció por primera vez su plan de introducir aranceles "recíprocos".

Si bien los aranceles y su impacto se comprenden mejor que hace nueve meses, observamos cierta complacencia en esta respuesta inicial ante el riesgo de escalada. La Corte Suprema de Estados Unidos bien podría dictaminar que los aranceles comerciales de Trump son ilegales, pero en nuestra opinión, no hay garantía de que la situación siga como hasta ahora.

Nos preocupa que la falta inicial de una respuesta contundente de los mercados financieros pueda incitar a ambas partes a intensificar la situación para obtener mayor influencia.

Desde una perspectiva de inversión, esperamos que continúen las señales de una trayectoria sensata de reducción de riesgos. Si los mercados comienzan a mostrar dificultades, esto podría acelerar este proceso, lo que, en nuestra opinión, favorecería una rotación inversa entre ganadores y perdedores.

Dado que el tema del realineamiento geopolítico continúa a buen ritmo, creemos que una cuidadosa selección de valores sigue siendo fundamental en un entorno tan incierto.

*Portfolio Manager de Janus Henderson