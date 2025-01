Sacar los dólares del colchón: ¿qué se puede hacer con U$S 2.000?

Guardar los ahorros "en el colchón" es una práctica que va quedando obsoleta por su falta de rentabilidad y los riesgos que conlleva. Al mantenerse fuera del sistema financiero, el dinero pierde la oportunidad de generar rendimientos y aprovechar las diversas alternativas de inversión disponibles. Además, esta práctica lo expone a riesgos como robos, daños o incluso la devaluación de la moneda con el tiempo.

Un ejemplo claro de esto es el impacto directo de la inflación en el poder adquisitivo del dólar. Quienes guardaron U$S 2.000 bajo el colchón hace 5 años habrán visto cómo su capacidad de compra se redujo con el tiempo. En ese período, esos mismos U$S 2.000 habrían perdido aproximadamente un 22% de su valor real, lo que los dejaría con un poder de compra equivalente a U$S 1.520 en la actualidad.

Es decir, el dinero puede perder valor incluso en una moneda fuerte como el dólar si no se invierte o se pone a trabajar, aunque esta pérdida sería significativamente menor en comparación con el peso argentino, donde el impacto sobre el poder adquisitivo habría sido mucho más drástico en el mismo período.

Hoy en día, existen alternativas que permiten proteger el valor del capital, ya sea a través de instrumentos de inversión o activos con capacidad de apreciación a lo largo del tiempo, haciendo cada vez más relevante tomar decisiones de inversión informadas.

A medida que los mercados financieros evolucionan y las tecnologías avanzan, las estrategias tradicionales dan paso a nuevas herramientas que brindan mayor transparencia, acceso y oportunidades. Proteger y maximizar el capital es esencial, por tal motivo, cada vez es mayor la cantidad de inversores que busca alternativas globales que impulsen su crecimiento económico.

En ese sentido, una posibilidad es invertir en fondos de inversión de tasa fija que permitan a los usuarios acceder al Real Estate norteamericano. En algunos casos, este instrumento permite recibir utilidades semanales en dólares, proporcionando a los inversores una fuente constante de ingresos en una moneda sólida, ideal para quienes buscan proteger su patrimonio y generar rendimientos sin esperar largos plazos.

"Sabemos que las personas no solo buscan preservar su dinero, sino también hacerlo crecer en mercados sólidos y diversificados. Existen opciones diseñadas para que los argentinos puedan ingresar al mercado inmobiliario más importante del mundo, evitando que el capital se quede estancado y brindando la flexibilidad necesaria para gestionar las finanzas de manera eficiente", afirmó Julieta Monge Molina, directora comercial para el Cono Sur de Dividenz.