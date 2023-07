Cresud invierte más de US$ 4 millones en un campo en La Pampa

Cresud, la empresa agrícola-ganadera del grupo IRSA, comunicó la compra de un nuevo campo en el país. Tras una década y media de expansión en Brasil, Paraguay y Bolivia, concretó la adquisición del establecimiento “Los Sauces” ubicado en el departamento de Conhello, La Pampa.

De acuerdo a lo informado, la empresa pagó US$ 4.500.000 en dólares billete. Del monto total, US$ 1.800.000 ya fueron abonados. En tanto, del saldo remanente se abonarán US$ 1.350.00 en abril de 2024 y dos cuotas de US$ 675.000 en diciembre de 2024 y 2025. El precio por hectárea fue de US$ 3.600.

“Los Sauces” consta de 1.250 hectáreas, de las cuales 1.200 son productivas, y se destinarán en su totalidad a la producción agrícola (soja, maíz, girasol, trigo). Se encuentra ubicado a 60 kilómetros de “El Tigre”, otra estancia de Cresud, por lo que ambos serán administrados y operados por el mismo equipo. “

Las últimas compras en el país habían sido el campo “8 de Julio” y “Estancia Carmen”, en las cercanías de Puerto Deseado, en 2007 y 2008 respectivamente.

En total, consolidado en la región, Cresud cuenta hoy con alrededor de 850.000 hectáreas de producción agropecuaria, incluyendo sus tenencias en Brasil, Bolivia y Paraguay.



RM