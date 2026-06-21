Sidersa lanzó una ON y captó u$s 50 millones para su nueva siderúrgica en San Nicolás

Sidersa, compañía de soluciones de acero, salió nuevamente al mercado de valores para impulsar el financiamiento de sus proyectos. Lo hizo a través de la emisión de obligaciones negociables (ON) simples Clase II, denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina (MEP), con vencimiento a los 36 meses. El monto de la emisión alcanzó los 50 millones de dólares, con tasa fija licitada, interés semestral y una calificación A+ (Fix SCR). Con esta acción logró alcanzar una oferta total de 68,7 millones de dólares a través de casi 1.900 órdenes (2,2 veces sobresuscripta con respecto al monto ofertado) con una tasa de corte de 7,5% y vencimiento al 19 de junio de 2029, lo que mejora su perfil de vencimientos de deuda en función de sus proyectos de desarrollo productivo y demuestra el marcado interés en invertir en una compañía con solidez financiera.

Según informaron desde la compañía, “este hecho representa un nuevo hito en la historia de la compañía, luego de la exitosa primera emisión de ON que había realizado en diciembre de 2024, ya que consolida su posición con una nueva oferta en el mercado de valores como una oportunidad de inversión para impulsar el financiamiento de su crecimiento constante”.

Sidersa es considerada uno de los centros de soluciones para la industria más relevantes del mercado argentino de servicios siderometalúrgicos. Con una actividad de 70 años, abastece a más de 2.000 clientes desde su complejo industrial en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), uno de los más modernos de América Latina. Asimismo, aporta a la generación de energía solar a través de sus parques ubicados en la localidad de Ullum (Provincia de San Juan) que producen siete veces más energía eléctrica que la que consume la compañía. Esto permite a Sidersa colaborar con la reducción del uso de combustibles fósiles en el sistema eléctrico y la disminución en la huella de carbono del país.

A fines de julio de 2025 anunció el inicio de la construcción una planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás (Provincia de Buenos Aires). Esta iniciativa, que alcanzará una inversión de 300 millones de dólares, permitirá abastecer al mercado con insumos, como el acero para construcción, indispensables para la industria local y la generación de exportaciones. El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás. Este complejo industrial prevé incorporar tecnología de última generación, por lo que, por sus características, se convertirá en una planta única en América Latina por sus altísimos estándares de calidad y eficiencia, y la más moderna y sustentable del mundo por su tecnología de cuidado ambiental (reciclado de chatarra, integración de producción y ahorro de energía).