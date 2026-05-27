ICBC emitió exitosamente Obligaciones Negociables por U$45 millones

ICBC anunció la colocación de su Obligación Negociable Serie 6. La operación registró una demanda total de U$S 50 millones, de los cuales se adjudicaron U$S 45 millones, y contó con la participación de inversores institucionales e inversores individuales, reflejando el interés del mercado por instrumentos de la entidad. La deuda fue emitida a un plazo de un año, con una tasa de 3.70 %.

Fintech argentina emitió su primera Obligación Negociable en dólares

“Estamos muy contentos con esta emisión dado que nos permite seguir diversificando nuestras fuentes de financiamiento y al mismo tiempo ofrecer un instrumento alternativo de inversión a nuestros clientes y al mercado en general”, aseguró María José Anastasio, Head of Assets & Liabities Management & Money Markets.

A su vez, Gonzalo Fernández Prece, Head of Global Markets, agregó: “Esta emisión profundiza nuestro compromiso de posicionarnos en el mercado como un emisor frecuente, seguir acompañando a nuestros clientes con diversas líneas de crédito y con el crecimiento económico del país.”

RM