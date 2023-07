Un ex Puma cambió la ovalada por las inversiones en Real Estate

Mario Ledesma, ex Puma y parte del plantel que logró la medalla de bronce en el mundial de 2007, se convirtió en "Angel Investor" de Simplestate, una start up enfocada en inversiones en real estate. Siempre me interesó el sector inmobiliario; de hecho, estando en Francia, mientras competía con los Pumas, tuve proyectos inmobiliarios con mi mujer”, aseguró el ex hooker.

Asimismo, sostuvo que invertir en Simplestate le pareció una propuesta interesante para tener un proyecto familiar acá en Argentina.

Para el ex entrenador del equipo nacional, el deporte de alto rendimiento tiene puntos de conexión muy fuertes con la realidad de las empresas y sobre todo con las startups. De hecho, su paso por empresas y en áreas de marketing, mientras jugaba en el seleccionado, le permitió entender el mundo corporativo y aportar una visión más “competitiva”.

“Cuando empecé como entrenador, es cuando encontré más relación con el funcionamiento de una empresa. Porque cuando vos estás jugando estás pensando en vos y nada más que en vos y cómo te insertas en el equipo. Pero después cuando pasas a ser entrenador, empezás a considerar un montón de otras cosas, los diferentes departamentos dentro de tu staff, dentro del equipo, dentro de una organización, porque obviamente estás representando un país”, detalló Ledesma. “Es demandante y donde hay presión, tensión y es justamente esos hábitos de alto rendimiento, y de incomodidad, de adversidad, de resiliencia, de sacrificio lo que siento que le puedo aportar a Simplestate”, aseveró.

Por su parte uno de los fundadores y CEO de la firma, Gonzalo Abalsamo opinó sobre la participación de Ledesma en el negocio y dijo que “las experiencias vividas por Mario fueron la clave para sumarlo al equipo. Su manejo de equipos, la resolución de problemas y la generación de hábitos de alto rendimiento nos resonaron a la hora de pensar en lo que queremos para Simplestate.

Fundada por Gonzalo Abalsamo y Joaquín Sepulveda Lemos, la compañía tiene presencia en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Sin embargo, sus fundadores aseguraron que tienen planes de seguir expandiéndose a nivel mundial.

