5 libros recomendados por CEOs argentinos para leer en 2025

Se acerca el 2025 y ya comenzamos a prepararnos para un nuevo año lleno de desafíos y oportunidades. En ese sentido, el verano es una buena ocasión no solo para descansar, si no también para incorporar nuevos hábitos, ejercitar la mente y seguir adquiriendo más conocimientos.

Para crecer en el ámbito laboral es necesario estar preparado intelectualmente. Por ese motivo, muchos empresarios en el mundo aprovechan el tiempo libre para leer y cultivarse.

En Argentina, los principales CEOs de las compañías más exitosas también adoptaron este hobby y en esta nota te vas a enterar de algunos de los títulos que están leyendo y que recomiendan.

Libros recomendados por los CEOs argentinos para el 2025

Pablo Bittar, CEO de Holcim

En una entrevista con Bloomberg Línea, el empresario recomendó "Aquí no hay reglas", de Reed Hastings. Este libro fue escrito por el cofundador y CEO de Netflix. Para Bittar, esta obra es fundamental para todo tipo de emprendedor, ya que que proporciona una visión fascinante sobre cómo ha logrado transformar una empresa pequeña de alquiler de DVDs en un gigante global de streaming.

También, la obra comparte las lecciones que aprendió sobre la gestión, la cultura empresarial y la innovación. Para el directivo de Holcim, es interesante leerlo porque ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, gestión sin jerarquías y cómo una empresa puede adaptarse y prosperar en un entorno cambiante.

"Es una obra que desafía las normas convencionales y ofrece un enfoque diferente sobre cómo llevar una empresa al éxito en tiempos de disrupción tecnológica y cultural", destacó.

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina

Colombo recomendó "Good to Great" de Jim Collins. Al ejecutivo le gusta el modo en el que el libro muestra cómo empresas comunes logran ser excepcionales a través de liderazgo, disciplina y foco.

Asimismo, sostiene que sus conceptos prácticos son aplicables a cualquier organización que busque mejorar.

Juan Garibaldi, CEO & Senior VP de Danone South Cone

El CEO y Senior VP de Danone South Cone recomienda leer la historia de Julio Cesar, que consta de dos títulos: “´Roma soy yo´ y la segunda parte ´Maldita Roma´, del auto Santiago Posteguillo.

La saga relata la historia de Julio Cesar, su influencia para cambiar el curso de la historia, en un ámbito de corrupción y tensiones políticas sin precedentes. "Me resulto muy interesante, porque refleja que las miserias son inherentes al ser humano en si, mas allá de las épocas en las que vivimos”, recalcó Garibaldi.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes

"Mastering AI: A Survival Guide to Our Superpowered Future" de Jeremy Kahn, es el libro infaltable en la biblioteca de Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes.

De acuerdo con el empresario, el libro se adapta muy bien al momento que está transitando el mundo. Para Ticinese, la IA es una herramienta muy poderosa que nos ayudan a hacer nuestro trabajo cada vez mejor.

"Este libro en particular me ayudó a entender mejor que es la IA y sus aplicaciones, para sacarle aún más provecho. Me pareció muy interesante y muy didáctico", comentó.

Martín Sajón, CEO de la startup /q99

Por último, Martín Sajón, CEO de la startup /q99, recomienda leer “Trillion Dollar”. Esta obra cuenta la historia de Bill Campbell, un coach de fútbol que, gracias a su enfoque en el liderazgo y el desarrollo personal, llegó a ser mentor de algunos de los CEOs más influyentes de Silicon Valley, como Steve Jobs, Eric Schmidt y Larry Page.

A lo largo del libro, los autores exploran cómo el estilo de liderazgo de Campbell, basado en la empatía, la confianza y el trabajo en equipo, ayudó a construir algunas de las empresas más grandes y valiosas del mundo, como Apple y Google.

"La clave aquí es la relación entre coaching y negocios: cómo un enfoque de liderazgo inspirado en el deporte puede ofrecer insights fundamentales sobre motivación, cultura organizacional y toma de decisiones estratégicas, creando organizaciones resilientes y de alto rendimiento”, declaró.

