Importante cadena hotelera estrena su suite real de "El Rey León"

En colaboración con Disney Theatrical Group, la cadena hotelera Hilton anunció el debut de la Suite Real de El Rey León en el icónico Hilton New York Times Square. La inmersiva suite está inspirada en la la obra musical "El Rey León" de Broadway. Fue diseñada por Devin Sparkles Design, el mejor diseñador de camerinos de Broadway para sus estrellas más legendarias.

"Cada detalle de la Suite Real de El Rey León se ha cuidado meticulosamente para crear una experiencia única inspirada en el icónico musical de Disney Theatrical Group", señaló Thomas Caska, director general de Hilton New York Times Square. "En Hilton New York Times Square nos comprometemos a ofrecer a los huéspedes y a las familias una estancia innovadora desde el check-in hasta el check-out. Si los huéspedes se alojan con nosotros para experimentar cualquiera de nuestras dos suites Disney on Broadway, presenciar la magia del teatro o simplemente disfrutar de todo lo que Times Square tiene para ofrecer, nuestra propiedad ofrece un hogar memorable lejos de casa en el corazón de la Gran Manzana", agregó.

Las tarifas de la Suite Real de El Rey León empiezan a partir de US$500 por noche. Se aplican condiciones generales.

La marca de hoteles que busca llegar a los 300 establecimientos

Experiencia Suite Real de El Rey León

Al llegar a la suite de lujo de un solo dormitorio, los huéspedes se verán inmediatamente transportados al Serengeti, con detalles que rinden homenaje a la obra de Disney, como grandes cestas tejidas, plantas que se asemejan a la hierba que se extiende por las llanuras africanas, adornos pintados a mano inspirados en Rafiki que decoran el mobiliario de la habitación y un gran dibujo de Rafiki que enmarca la entrada de la suite. Los huéspedes también encontrarán telas utilizadas en el musical expuestas en artículos como alfombras, almohadas y ropa de cama, con elementos de madera decorando el espacio.

En toda la suite las paredes están adornadas con cestas tejidas de inspiración panasiática. Las marionetas de pájaros que vuelan en el techo y las sillas con estampados pintados a mano ofrecen un lugar cómodo para que los huéspedes descansen mientras contemplan bocetos enmarcados del vestuario del musical por toda la suite. En el baño, los huéspedes encontrarán un llamativo y vibrante oasis selvático con plantas artificiales, que contrasta con los cálidos elementos Serengeti de la habitación.

El paquete de experiencia Suite Real de El Rey León incluye:

Una ronda de dos cócteles Hakuna Manhattan o dos cócteles Serengeti Sunrise.

Una llamada al despertar del propio Rafiki del musical de Broadway, Tshidi Manye.

Un antifaz temático para dormir, un recuerdo especial: una reproducción del traje autografiado por uno de los actores del musical y artículos de regalo de THE LION KING on Broadway.

Postre temático Simba S'mores.

Desayuno bufé completo diario para dos personas.

Estacionamiento diario.

Los huéspedes que se alojen en la suite tendrán acceso a una tarifa especial de asientos Premium para Disney THE LION KING on Broadway.

Alojamiento de lujo en Buenos Aires: tres opciones de hoteles 5 estrellas en Recoleta

Durante su visita, los huéspedes también podrán degustar el Hakuna Manhattan y el Serengeti Sunrise en el nuevo nuevo bar y lounge de la terraza mientras observan el Times Square.

Además, el hotel ha introducido Long Acre Market, un amplio mercado gourmet con una barra de bar con productos La Colombe, así como desayunos, almuerzos y cenas recién preparados y por encargo.

Para los fans del musical de Disney, todos los huéspedes del Hilton New York Times Square pueden celebrar la magia del espectáculo y disfrutar de los cócteles temáticos inspirados en el musical, una llamada despertador Rafiki bajo petición y comprar mercancía especial del espectáculo en Long Acre Market.

Cabe señalar que la Suite Real de "El Rey León" complementa la suite de Aladdin del hotel, que celebra el musical Aladdin de Disney. La suite se inauguró el pasado mes de julio también en colaboración con Disney Theatrical Group y ha sido diseñada por Devin Sparkles Design.

La habitación ya está disponible para ser alquilada en el sitio web del hotel o llamando al (212) 913-9488 para reservar la suite.