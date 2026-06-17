El Batigol se unió a Motorola en plena Copa Mundial de la FIFA

Con la Copa Mundial de la FIFA ya en juego en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol está siendo, sin dudas, el protagonista principal para todas las marcas. En este contexto, Motorola Argentina anuncio recientemente la incorporación de Gabriel Batistuta como nuevo ícono legendario de la marca en el país. Reconocido como uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol mundial, “Bati” protagoniza una campaña que une legado, innovación y pasión por el fútbol de cara al Mundial.

Ídolo de la Selección nacional y figura del fútbol global, sus goles, festejos y potencia dentro de la cancha todavía son parte de la memoria futbolera. Con pasos por numerosos clubes además de haber disputado tres Copas del Mundo, Batistuta dejó una huella imborrable en el fútbol mundial. Entre sus récords más destacados, es el único jugador en la historia de los Mundiales en haber marcado dos hat-tricks en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo, en Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Con todo esto, Batistuta construyó un legado que lo convirtió en un símbolo para generaciones enteras de fanáticos.

De la pasión a consejos para aprovechar mejor tus dispositivos

Desde Motorola confirmaron que como parte de la campaña, Bati llevará su mirada futbolera para compartir consejos vinculados al uso cotidiano de smartphones, como el edge 70 fusion o el razr fold FIFA World Cup 26TM Collection y accesorios Motorola durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de otros tips que buscará trasladar la pasión futbolera a situaciones del día a día.

La campaña incluirá además una serie de piezas que conectan momentos históricos de la carrera de Batistuta con algunos de los lanzamientos más icónicos de Motorola. Mientras el Bati rompía récords, gritaba goles inolvidables o hacía historia con la camiseta de su país, Motorola lanzaba dispositivos que también marcarían a generaciones enteras. Un paralelismo entre dos historias que, cada una a su manera, dejaron huella.

“Gabriel Batistuta representa valores muy importantes para Motorola. Es una figura cercana, auténtica y con una historia que sigue vigente para distintas generaciones. Su legado trasciende el fútbol y conecta naturalmente con nuestra visión de marca. Queríamos unir emoción, nostalgia, humor e innovación de una manera natural”, afirmó Valeria Fernández, directora de Marketing de Motorola Argentina.

“Bati y Motorola tienen algo en común: ambos forman parte de la memoria afectiva de muchísimas personas. Hay recuerdos ligados a sus goles y también a dispositivos icónicos de la marca. Nos pareció muy genuino unir esos dos mundos en una campaña entretenida y con mucha identidad local”, agregó Fernández.

Con esta alianza, Motorola continúa fortaleciendo su vínculo con el deporte y la cultura popular en América Latina, apostando por figuras capaces de conectar con distintas audiencias desde la cercanía y la autenticidad.

FIFA World Cup 26 Collection

Esta campaña de Motorola Argentina se suma al reciente lanzamiento de dos dispositivos que fusionan diseño, innovación y la pasión por el fútbol en dos dispositivos emblemáticos. Por un lado, el motorola razr fold FIFA World Cup 26™ Collection, que redefine la categoría de los plegables con un diseño audaz y coleccionable, inspirado en las texturas del juego y realzado con detalles premium como el logotipo oficial del torneo con baño de oro de 24 quilates. Más allá de su estética, ofrece una experiencia inmersiva ideal para los aficionados, con una pantalla externa práctica y una pantalla interna de gran tamaño para disfrutar cada momento del partido, junto con un avanzado sistema de cámaras y una batería de alto rendimiento que acompañan toda la jornada.

Motorola lanza en Argentina la nueva FIFA World Cup 26 Collection

Por otro lado, el motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26™ Collection combina elegancia, potencia y una identidad visual inspirada en el fútbol moderno, destacándose por su acabado tipo cuero que evoca un balón y sus detalles dorados que refuerzan el carácter premium de la colección. Su tecnología de última generación, que incluye un sensor Sony LYTIA 710 y una pantalla curva de 144 Hz con validación Pantone, se complementa con funciones de inteligencia artificial que optimizan la experiencia diaria. Ambos dispositivos se potencian con experiencias de software exclusivas de la FIFA World Cup 26™, que integran contenidos, personalización y acceso directo a la acción, permitiendo a los usuarios vivir el torneo de una manera más cercana, personalizada y constante.