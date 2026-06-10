Vacalin, el nuevo sponsor de la AFA

Vacalin, empresa dedicada a la producción de dulce de leche y una de las compañías lácteas más importantes de Argentina, anunció su incorporación como Sponsor Oficial de la Selección Argentina de Fútbol, consolidando una alianza que une a dos referentes que representan el orgullo, la pasión y la identidad argentina dentro y fuera del país.

Con más de 50 años de trayectoria, alrededor de 300 colaboradores y presencia en los principales mercados nacionales e internacionales, Vacalin da un nuevo paso en su historia al sumarse a la familia de sponsors de la Selección Argentina, acompañando al equipo nacional en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para Vacalin, este acuerdo representa mucho más que un patrocinio. Significa acompañar a una institución que inspira a generaciones y que refleja valores profundamente compartidos por la compañía: el esfuerzo, el trabajo en equipo, la excelencia, la perseverancia y la búsqueda constante de superación.

"Para quienes formamos parte de Vacalin, este acuerdo tiene un significado muy especial. Somos una empresa argentina construida con trabajo, compromiso y visión de largo plazo. Hoy, como líderes mundiales en la producción de dulce de leche, sentimos un enorme orgullo al acompañar a la Selección Argentina, que representa lo mejor de nuestro país y es una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Es una alianza que nos emociona porque une dos historias argentinas que crecieron a partir de la pasión, el esfuerzo y la búsqueda permanente de la excelencia", expresó Juan Manuel Rodríguez, Director General de Vacalin.

Por su parte, Martín Rodríguez, Director Comercial de la compañía, destacó: "La Selección Argentina tiene una capacidad única para unir a los argentinos dentro y fuera del país. En Vacalin compartimos ese mismo espíritu: estamos presentes en encuentros, celebraciones y momentos cotidianos que forman parte de nuestra cultura. Esta alianza nos permite seguir fortaleciendo nuestra marca, acompañar a nuestros clientes y consumidores, y continuar llevando nuestros productos a nuevos mercados internacionales. Es un paso muy importante para el crecimiento de la compañía y para seguir representando el sabor argentino en el mundo".

La alianza contempla el desarrollo de campañas de comunicación, promociones para consumidores, acciones comerciales y experiencias exclusivas vinculadas a la Selección Argentina, fortaleciendo el vínculo entre la marca y millones de argentinos que comparten una misma pasión. Vacalin reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo de la industria alimenticia argentina, acompañando a la Selección Argentina en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial y llevando el sabor que representa a nuestro país a millones de personas.

Como parte de este anuncio, la firma presentó una edición limitada de su tradicional dulce de leche inspirada en los colores y símbolos que representan la pasión de los argentinos. Bajo el concepto "La ilusión nos vuelve a juntar", la campaña buscará celebrar esos momentos únicos en los que amigos, familias y fanáticos se reúnen para compartir cada partido, cada gol y cada emoción alrededor de una misma pasión.