Allora Pastas apuesta al modelo de franquicias: cuánto hay que invertir y qué rentabilidad promete

En un contexto en el que el negocio gastronómico enfrenta márgenes ajustados y elevados costos operativos, Allora Pastas decidió acelerar su expansión con un modelo de franquicias que busca combinar una operación simplificada con niveles de rentabilidad superiores al promedio del sector.

La empresa fundada por el chef Martín "Bizzo" Bizzozero presentó un formato "llave en mano" que requiere una inversión inicial de US$ 33.000, con una rentabilidad operativa estimada de entre 15% y 20% y un recupero de la inversión previsto entre 12 y 18 meses.

Cómo es el modelo de franquicias de Allora Pastas

El esquema está pensado para locales de aproximadamente 40 metros cuadrados, ubicados en zonas de alto tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A diferencia de una fábrica o una casa de pastas tradicional, los franquiciados no elaboran los productos en el punto de venta.

Toda la producción se concentra en la planta de Parque Chas, donde se preparan tanto las masas como los rellenos, incluidos productos insignia como los ravioles de osobuco cocinados durante cinco horas en horno de barro. Las sucursales reciben el producto terminado y solo se encargan de la comercialización, lo que reduce significativamente la estructura operativa y permite funcionar con apenas uno o dos empleados.

Según la compañía, este esquema permite mantener estándares de calidad homogéneos y disminuir los costos laborales, uno de los principales factores que afectan la rentabilidad del negocio gastronómico.

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Cuánto puede facturar una franquicia

Las proyecciones elaboradas por la empresa estiman que cada franquicia podrá alcanzar ventas mensuales de entre $25 millones y $30 millones durante su primer año de operación.

Con un ticket promedio de entre $40.000 y $45.000, el punto de equilibrio se ubicaría entre $18 millones y $20 millones mensuales, mientras que el franquiciado obtendría un margen comercial del 50% sobre los productos adquiridos a la casa matriz.

Un negocio pensado para inversores sin experiencia gastronómica

Desde Allora Pastas aseguran que el modelo apunta a inversores que buscan negocios de escala reducida pero con alta rentabilidad, sin necesidad de contar con experiencia previa en gastronomía o franquicias.

Para ello, la empresa ofrece una capacitación de 15 días y un sistema operativo estandarizado que también permite a cada franquiciado administrar sus propios canales de venta online y delivery.

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El plan de expansión

La estrategia contempla abrir tres franquicias por año, inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En un horizonte de tres años, la compañía proyecta alcanzar una facturación consolidada de entre $200 millones y $250 millones mensuales, antes de avanzar hacia otras provincias del país.

Con este modelo, Allora Pastas busca escalar una propuesta de pastas artesanales premium mediante una red comercial liviana, manteniendo la producción centralizada para preservar la calidad que le permitió consolidarse en el barrio porteño de Parque Chas

RM