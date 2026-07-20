Mostaza busca llegar a las Islas Malvinas

Luego de convertirse en la única cadena de comidas rápidas con presencia en las 23 provincias argentinas, Mostaza aseguró que su próximo gran objetivo sería desembarcar en las Islas Malvinas. Aunque aclaró que no se trata de un plan de expansión inmediato, la empresa afirmó que está en condiciones de avanzar si encuentra un franquiciado interesado.

Con 217 locales distribuidos en todo el país, la marca de hamburguesas destacó que completó un proceso de crecimiento que la convirtió en la marca de fast food con mayor presencia federal de la Argentina. "Después de casi tres décadas de expansión, hay un único lugar donde todavía falta plantar nuestra bandera", señalaron desde la compañía al explicar que, una vez cubiertas las 23 provincias, el único punto pendiente del mapa argentino son las Islas Malvinas.

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Mostaza ya opera en las 23 provincias

La empresa remarcó que su modelo de crecimiento estuvo basado en la expansión regional mediante franquicias, lo que le permitió consolidar una red de 217 sucursales y generar más de 10.000 puestos de trabajo.

Según explicó la directora de Marketing de Mostaza, Carola Garibaldi, la compañía ya cuenta con la estructura necesaria para concretar ese proyecto. "Hace años trabajamos para que Mostaza esté presente en cada rincón del país. Hoy podemos decir con orgullo que somos la única cadena de hamburguesas con presencia en las 23 provincias argentinas. Si encontramos al franquiciado indicado para las Islas Malvinas, estamos en condiciones de avanzar rápidamente con el proceso. El know how, el modelo de negocio y las ganas ya las tenemos; solo nos falta esa llamada", sostuvo.

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El plan de expansión de Mostaza

Desde la empresa aclararon que la iniciativa no constituye un anuncio comercial ni un proyecto con fecha definida, sino una expresión del espíritu con el que la marca impulsó su crecimiento durante los últimos años.

La cadena nació como una empresa argentina y construyó su expansión compitiendo con los principales jugadores internacionales del sector, apoyándose en un modelo de franquicias y en una estrategia orientada al desarrollo regional. Actualmente, Mostaza es la segunda cadena de hamburguesas más importante del país y mantiene un plan de expansión que contempla nuevas aperturas durante este año y el próximo.

Cada inauguración, destacan desde la compañía, no solo implica la apertura de un nuevo local, sino también la generación de empleo, el impulso al comercio local y la llegada de una propuesta gastronómica a ciudades donde antes no estaba presente la marca.

En ese contexto, la referencia a las Islas Malvinas busca sintetizar la identidad que Mostaza asegura haber construido durante casi tres décadas: una empresa argentina con presencia en todo el territorio nacional que mantiene la vocación de seguir creciendo a través de su red de franquicias.