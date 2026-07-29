Grupo MIZ Juegos adquiere la marca TAZZ y anuncia una inversión de u$s 300.000

El negocio que combina entretenimiento con gastronomía experimenta una fuerte aceleración en el mercado local. En este escenario, Grupo MIZ Juegos adquirió la emblemática marca TAZZ, proyectando una inversión aproximada de u$s 300.000 para concretar su regreso a la escena porteña.

Julián Mizrahi, socio de la empresa, comentó que “la negociación para la compra de la marca llevó casi un año. Fue una negociación compleja porque a diferencia de otras negociaciones de compras en las que nos vimos involucrados, en este caso la venta no comprendía a ningún activo tangible, sino que se reducía únicamente a la propiedad intelectual de una marca cuyo último día de operación al público fue hace más de siete años. Esa también fue una de las razones por las cuales fue muy difícil de pactar un valor justo”

Hace más de siete años que las 3 sedes que Tazz tenía en Buenos Aires están cerradas. Fue fundada en 1996 por Federico Whittingslow y Claudio Carbone y fue una marca pionera en la industria del entretenimiento bajo techo. En su época de esplendor, llegó a tener 5 sucursales, incluyendo un megacomplejo de 3000 metros en un shopping de Madrid, y un boliche con forma de plato volador en pleno centro de Mar del Plata.

MIzrahi agregó que “sabemos que traer nuevamente a TAZZ a la escena de Buenos Aires no es una tarea sencilla. Es un proyecto que requiere encontrar la ubicación ideal, porque entendemos que no hay segundas oportunidades para un relanzamiento de estas características. Nuestra estimación es comenzar las obras durante el segundo semestre de 2027”.

Para el grupo, esta estratégica incorporación se enmarca en un ambicioso plan de expansión para los años 2026 y 2027, que contempla una proyección de inversión total de USD 1.200.000 destinada a nuevas aperturas. Entre los principales hitos de este crecimiento se destacan el desembarco de un nuevo Jobs en Ramos Mejía, la renovación integral de Flynn's en el barrio de Villa Crespo, que adoptará el disruptivo formato de Ruin Bar, y el regreso de TAZZ.

La incorporación de TAZZ responde a una decisión estratégica: crear una marca capaz de competir directamente con Jobs dentro de un segmento muy similar. De esta manera, el grupo busca generar su propia competencia, diversificando la propuesta de entretenimiento y permitiendo que ambas marcas evolucionen con identidades diferenciadas, ampliando su participación en el mercado y alcanzando públicos complementarios.

Con más de 40.000 cubiertos mensuales registrados entre todas sus sedes vigentes, el grupo consolida su posicionamiento en el sector del entretenimiento. Para sostener esta infraestructura en expansión, prevé la incorporación de 75 empleados y estima alcanzar una facturación anual superior a los $7.000 millones, impulsada además por una fuerte apuesta hacia el segmento de eventos corporativos privados e infantiles.

Además Grupo Miz Juegos se sumó este año a la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA) con el objetivo de integrarse al ecosistema de entretenimiento y potenciar el desarrollo de nuevas experiencias para el público.

"Estamos construyendo una empresa que opera principalmente espacios de entretenimiento donde la gastronomía es el complemento de una experiencia integral. Nuestro objetivo es desarrollar conceptos disruptivos e innovadores, creando propuestas que hoy no existen en el mercado y que combinan entretenimiento, interacción social y gastronomía en un modelo altamente escalable", explicó Mizrahi.

Los dueños de Jobs, El Destello y Flynn's se quedaron con los tres locales de Tazz, que están cerrados hace años.

Para financiar su expansión, la compañía lanzó recientemente un sistema de Franquicias pasivas, que permite a inversores participar en el crecimiento de distintos locales con un ticket mínimo de entrada de USD 18.000 y el plazo de recuperación ronda entre los 18 y 24 meses. En este modelo, los inversores aportan el capital y el grupo opera el negocio repartiendo dividendos a los franquiciados. A diferencia de una franquicia tradicional, en este modelo el franquiciado no opera el negocio, siendo una opción muy interesante para el pequeño ahorrista que no quiere meterse en la operación del negocio, o para aquel que no posee el total del dinero para comprar una franquicia entera.

El último Hit de la empresa fue la vuelta del Fono Bar a Buenos Aires, a cargo de la cadena Jobs, que abrió en noviembre de 2025 su tercera sucursal en el barrio de Nuñez (Juana Azurduy 2453) y está siendo un éxito principalmente por lo novedoso de hablar desde un teléfono “antiguo” de mesa a mesa, dejando de lado el celular y sin poder “stalkear” a la persona que estamos contactando. El local tiene capacidad para aproximadamente 300 personas y la temática principal es el Fono Bar, con 33 mesas; 4 pistas de bowling y una pista gigante de Scalextric de 370 metros de longitud. Además cuentan con mini golf, mesas de pool y tejo de aire.